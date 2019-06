Internet wcale nas nie zmienił. Zawsze patrzyliśmy na to, jak nas postrzegają inni. Internet daje nam dzisiaj dodatkowe możliwości kreowania wizerunku. Jeśli ktoś przykłada do tego wagę, kiedyś miał do tego inne narzędzia, dzisiaj ma inne, ale pewne rzeczy się w nas nie zmieniają - mówiła w programie "Ostatnie piętro" w TVN24 BiS Barbara Sołtysińska, współtwórczyni agencji LifeTube, zajmującej się influencer marketingiem. Jak podkreślała, kluczem do sukcesu influencera są autentyczność, pasja, wiedza i - wbrew opinii niektórych osób - także czas. - Na wykonanie jednego zdjęcia często poświęca się godziny - mówiła.

