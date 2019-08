"Musi przekonać, że jego wymagania mają sens". Allan Starski o pracy z wybitnymi reżyserami

Współpracował z takimi twórcami jak Steven Spielberg, Roman Polański czy Andrzej Wajda. O kulisach pracy z wybitnymi reżyserami w programie "Ostatnie Piętro" na antenie TVN24BiS opowiadał Allan Starski, laureat Oscara za scenografię do "Listy Schindlera". - Dobry reżyser musi przekonać ekipę do tego, że jego wymagania, często bardzo trudne do zrealizowania, mają sens. Do tego, że robimy film, który ma jakieś znaczenie, że ludzie będą chcieli pójść na ten film, że to jest zadanie, które powinniśmy wykonać jak najlepiej - mówił.

"Ostatnie piętro" – trochę symbolicznie oznacza sam szczyt. Miejsce, które dla wielu jest celem. Ale szczyt – to też miejsce, z którego najwięcej widać. Co widzą ci, którym się udało? Ludzie sukcesu. Jak go osiągnęli? Co w pracy pozwala im osiągać cele? Co poza nią? Jaka mentalność im pomaga, a czego unikają? Co dziś zrobiliby inaczej? A czego żałują, że nie zrobili wcześniej? Właśnie o tym będziemy rozmawiać z gośćmi "Ostatniego piętra".

