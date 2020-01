Mariusz Szczygieł: to jest ten najwspanialszy moment

- Najbardziej lubię ten czas, gdy jeszcze nie mam bohatera. Mam pomysł, mam temat i szukam człowieka - mówił w programie "Ostatnie piętro" w TVN24 BiS Mariusz Szczygieł, pisarz i reportażysta. Jak podkreślał w rozmowie z Michałem Sznajderem, "to jest ten najwspanialszy moment", kiedy takiego bohatera uda się znaleźć. Pisarz zwrócił uwagę, że ważna jest także puenta. - Nie może być przypadkowa. (…) Puenta daje takie drugie, trzecie, czwarte dno. Początek i sam koniec to dwa najprzyjemniejsze momenty - podkreślał.

