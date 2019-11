"Liderzy biznesu są trochę jak komandosi". Jaka jest definicja sukcesu?

Gościem programu "Ostatnie piętro" w TVN24 BiS był Jacek Santorski, psycholog biznesu. W rozmowie z Michałem Sznajderem mówił między innymi o definicjach sukcesu, kulturze folwarcznej w firmach, a także sezonowości w biznesie.

- W Stanach Zjednoczonych w kodzie kulturowym wyznacznikiem sukcesu są osiągnięcia finansowe i majątek. Ale we Francji już niekoniecznie. We Francji jest to kwestia, na ile jestem dzielny i zacny, bo we Francji jak nie pochodzę z rodziny, która mnie predestynuje do sukcesu, to prawie nie mam szans (...) tam sukcesem jest przedostać się do arystokracji - wyjaśniał Jacek Santorski.

Odnosząc się do polskiej definicji sukcesu, psycholog podkreślił, że "polska największa 'słabość' może też być przejawem niezależności i wolności w świecie sukcesu". Zwracał bowiem uwagę, że przez pierwsze 20 lat w Polsce dominowały firmy o kulturze folwarcznej.

"Liderzy biznesu są trochę jak komandosi"

Jak wskazywał, z badania przeprowadzonego na grupie 800 firm, wynika, że "większość folwarcznych polskich firm, to byli wprawdzie despoci, ale wizjonerzy". - Bardzo wielu polskich przedsiębiorców chciało zrealizować jakieś wizje. To było nowe w latach 80., kiedy powstawały już firmy polonijne, taka potrzeba zrobienia czegoś, co było zakazanym owocem. Tu było dużo pozytywnej motywacji - powiedział psycholog biznesu.

- Z czasem, w miarę gruntowania się, obrastania, w niektórych z nich zaczynała ujawniać się potrzeba atrybutów sukcesu - podkreślił Santorski. Chodzi o na przykład o potrzebę posiadania ekskluzywnego samochodu. - Niektórzy zaczęli wpadać w pułapkę pozorów sukcesu, takich zewnętrznych atrybutów sukcesu - tłumaczył.

"To jest sekret sukcesu". Najlepiej zarabiający prezes w Polsce mówi, na co wydał 100 milionów Gościem programu "Ostatnie piętro" w TVN24 BiS był profesor Janusz Fil... zobacz więcej » Zdaniem psychologa, "liderzy biznesu są trochę jak komandosi". - Pracuję z zagranicznymi trenerami sił specjalnych i oni kiedyś mówili, że na przykład mają taki problem, że kiedy mają drużynę w siłach specjalnych, to kapitan, podpułkownik są wspaniali, są wspaniałymi członkami drużyny, ale potem zostaje pułkownikiem i po prostu odcina się od wszystkiego i od wszystkich, tworzy dwór wokół siebie, staje się arogancki - wyjaśniał. Jak wskazał, "dopiero wtedy ego dochodzi do głosu, a wcześniej nie, tak jakby wcześniej bardziej się opłacało współdziałać".

Jego zdaniem, ta dygresja dotyczy także polskiego sukcesu. Choć, jak podkreślił Jacek Santorski, "są wspaniałe firmy w Polsce, już po sukcesji". - Prowadzone przez rodziny, o obrotach nawet do miliarda, gdzie nie ma chciwości, gdzie nie ma nadmiaru ego, gdzie tym sukcesem jest po prostu satysfakcja - stwierdził.

