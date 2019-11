Jest najstarszą didżejką w Polsce. "Starość jest tylko w umyśle"

Wirginia Szmyt, na scenie znana jako DJ Wika, to najstarsza w Polsce didżejka. Artystka nie tylko z powodzeniem rozkręca imprezy, ale także aktywnie walczy ze stereotypami dotyczącymi seniorów w Polsce. - Dla mnie wszelkiego rodzaju trudności są tylko wyzwaniem. Gdy zorientowałam się będąc na emeryturze, jakie jest miejsce seniora w naszej kulturze, to się zbuntowałam, chciałam pokazać, że starość jest tylko w naszym umyśle - powiedziała w programie "Ostatnie piętro" na antenie TVN24 BiS.

"Ostatnie piętro" – trochę symbolicznie oznacza sam szczyt. Miejsce, które dla wielu jest celem. Ale szczyt – to też miejsce, z którego najwięcej widać. Co widzą ci, którym się udało? Ludzie sukcesu. Jak go osiągnęli? Co w pracy pozwala im osiągać cele? Co poza nią? Jaka mentalność im pomaga, a czego unikają? Co dziś zrobiliby inaczej? A czego żałują, że nie zrobili wcześniej? Właśnie o tym rozmawiamy z gośćmi "Ostatniego piętra".

