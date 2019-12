Jedyny Polak, który był w kosmosie. "To jest bardzo dynamiczny, niebezpieczny proces"

Pierwszy i jedyny Polak w kosmosie generał Mirosław Hermaszewski był gościem programu "Ostatnie piętro" TVN24 BiS. W rozmowie z Michałem Sznajderem opowiadał o locie w kosmos oraz o niebezpieczeństwach z tym związanymi.

- Start jest bardzo emocjonalny. Stwarza wiele tajemniczych sytuacji. Każdy dźwięk, każde szarpnięcie, każde zakołysanie - to ja wtedy pytam: czy to już koniec? - opowiadał o swoich przeżyciach Hermaszewski.

Dodał, ze przy starcie rakiety lecącej w kosmos był bardzo skoncentrowany. - Towarzyszy ta myśl: oby się udało, jeśli coś się stanie, nie wyjdę na orbitę - mówił generał.

Wyjaśnił również, że własne zdrowie czy życie w trakcie lotu zeszło na dalszy plan, a liczyła się misja.

- Sytuacja się zmienia, kiedy się wraca z kosmosu. Człowiek jest wyczerpany, zmęczony i wtedy dopiero wychodzi moje "ja": muszę wrócić, to nie jest samolot, muszę pokonać tą rozpaloną plazmę. To jest bardzo dynamiczny, niebezpieczny proces - podkreślił Hermaszewski.

W przypadku kosmonauty właśnie wtedy pojawiły się wątpliwości i pytanie: czy dobrze zrobiłem, że tu jestem?

- Wtedy te wartości się zmieniają: ja chcę wrócić cały. Nieważne są przeżycia, praca czy eksperymenty. Ja chcę wrócić żywym na Ziemię - zaznaczył.

