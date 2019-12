Jaki powinien być dobry szpieg? "Trzeba się napracować, aby wybrać kandydatów"

Vincent Severski jest pisarzem i byłym oficerem polskiego wywiadu. W rozmowie z Michałem Sznajderem w programie "Ostatnie piętro" opowiedział o wyzwaniach związanych ze służbą, jak i o cechach idealnego funkcjonariusza. - Dobry oficer to taki, który z pełnym przekonaniem, odpowiedzialnością i w poczuciu prawdziwego patriotyzmu służy krajowi, jest do tego właściwie przygotowany i wie, jaka spoczywa na nim odpowiedzialność. Trzeba się mocno napracować, aby wybrać kandydatów, którzy te warunki spełniają - dodał.

O programie

"Ostatnie piętro" – trochę symbolicznie oznacza sam szczyt. Miejsce, które dla wielu jest celem. Ale szczyt – to też miejsce, z którego najwięcej widać. Co widzą ci, którym się udało? Ludzie sukcesu. Jak go osiągnęli? Co w pracy pozwala im osiągać cele? Co poza nią? Jaka mentalność im pomaga, a czego unikają? Co dziś zrobiliby inaczej? A czego żałują, że nie zrobili wcześniej? Właśnie o tym rozmawiamy z gośćmi "Ostatniego piętra".

Emisja w każdą sobotę o godzinie 16.35 na antenie TVN24 BiS. Na program zaprasza Michał Sznajder.