Bez telewizora i polityki. Psychoterapeuta o świętach bez stresu

W czasie świąt stajemy się bardziej podatni na różnego rodzaju bodźce zewnętrzne, a jednym z najbardziej istotnych jest pragnienie, żeby było pięknie, żeby było na bogato, żebyśmy dobrze się czuli i żeby wszystko fajnie wyszło. A jeżeli chcemy, żeby nam wyszło to powstaje napięcie - mówił w programie "Ostatnie piętro" w TVN24 BiS psychoterapeuta Robert Rutkowski. Jak dodał, to napięcie przy stole widoczne jest najbardziej dla dzieci. Radził również, aby podczas wigilijnej wieczerzy nie włączać telewizora oraz nie rozmawiać o polityce.

