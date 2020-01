Andrzej Blikle: jestem przeciwnikiem premii

Pracownicy powinni zarabiać jak najlepiej, jednak jestem gorącym przeciwnikiem premii - mówił w programie "Ostatnie piętro" na antenie TVN24 BiS doradca biznesu prof. Andrzej Blikle. - Wszelkie systemy premiowe, tak zwane systemy motywacyjne, budują grę między przełożonym a podwładnym. To niszczy relację partnerską. Nie ma szans na partnerstwo tam, gdzie ja jestem przez kogoś oceniany i on mi albo da, albo nie da. Nawet jeżeli chcę być sprawiedliwy i premię wylicza komputer, to ten komputer też ktoś zaprogramował - stwierdził. Jego zdaniem tego typu rozwiązania motywują wyłącznie do tego, by uzyskać premię, najczęściej w sposób, który nie jest przez premiodawcę oczekiwany.

