Zamek należący niegdyś do szkockiej królowej Marii I Stuart został wystawiony na sprzedaż. Za posiadłość trzeba zapłacić 8 milionów funtów (równowartość ponad 38 milionów złotych).

Kamienny zamek był ulubionym miejscem odosobnienia szkockiej królowej Marii I Stuart, która panowała do 1542 do 1567 roku.



Nieruchomość znajduje się na 5-hektarowej posiadłości, pośród parku i ogrodów. Przyszły właściciel będzie mógł skorzystać z 13 sypialni, stajni i prywatnej karczmy.

"To naprawdę niesamowite miejsce"

Zamek został zniszczony po powstaniu jakobickim w XVIII wieku. Pod koniec stulecia został on zakupiony przez Aleksandra MacKenziego. Ówczesny właściciel zlecił przebudowę budynku. Zadania podjął się w 1789 roku uznany architekt Robert Adam.



Stephen Leach, obecny właściciel zamku, sprzedaje go, bo zamierza zamieszkać za granicą. Pałac został przez niego zakupiony w 2007 roku.



- Mieliśmy zaszczyt spędzenia wyjątkowego czasu w zamku. To naprawdę niesamowite miejsce do życia, a także rozrywki i założenia rodziny - mówi Leach.

- Nawet po 12 latach zapiera nam dech w piersiach, kiedy wjeżdżamy na dziedziniec, mając świadomość, że kroczymy po schodach królowej Marii - dodaje.



Agencja nieruchomości Savills deklaruje, że zamek przeszedł gruntowny remont. Zachowało się jednak wiele oryginalnych elementów, w tym "korynckie kolumny" i kamienne schody w holu.