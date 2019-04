Średnio o 3 procent - o tyle wzrosły koszty najmu mieszkań w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale 2019 roku. Jak wynika z raportu Expandera i Rentier.io, mimo wyższych cen nieruchomości takie inwestycje wciąż przynoszą jednak zdecydowanie wyższy zysk niż lokata bankowa. Najwięcej na wynajmie średniej wielkości mieszkań można zyskać w Sosnowcu i Częstochowie.

Jak czytamy w raporcie, w porównaniu z sytuacją przed rokiem, największe wzrosty kosztu najmu odnotowano w przypadku dużych mieszkań w Bydgoszczy (13 procent), średnich mieszkań w Białymstoku i Toruniu (10 procent) oraz małych w Łodzi (12 procent).

Miast, w których najem mieszkań staniał było niewiele i w większości przypadków obniżka była minimalna. Jedynym, zauważalnym jest spadek o 5 procent w przypadku dużych mieszkań w Lublinie.

Średnio najem w Polsce zdrożał o około 3 procent, a więc w znacznie mniejszym stopniu niż wzrosły ceny mieszkań. Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości, mówił pod koniec lutego w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS, że cały czas mamy do czynienia z sytuacją, w której mieszkania drożeją rok do roku o 10-15 procent.

Autorzy raportu Expandera i Rentier.io podkreślili jednak, że rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem wciąż utrzymuje się na atrakcyjnym poziomie.

Najem mieszkań w Polsce

Mieszkanie plus czeka na nowelę. Projekty 50 tysięcy mieszkań do połowy roku Program Mieszkanie plus ruszy pełną parą po nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobi... zobacz więcej » W przypadku małych (do 35 metrów kwadratowych) i średnich mieszkań (35-60 metrów kwadratowych) jest to średnio około 7 procent brutto rocznie, a w przypadku dużych (powyżej 60 metrów kwadratowych) około 6 procent brutto, przy założeniu, że mieszkanie jest wynajmowane przez 12 miesięcy w roku.

"Największe mieszkania są mniej rentowne, ale istnieją sposoby na poprawę zyskowności. Wielu właścicieli takich mieszkań uzyskuje wysoką rentowność dzięki dzieleniu ich na mikrokawalerki lub wynajmując różnym najemcom poszczególne pokoje" - wskazał, cytowany w raporcie, Anton Bubiel z Rentier.io.



Najwyższą rentowność, przekraczającą 9 procent brutto, można uzyskać w przypadku średniej wielkości mieszkań w Sosnowcu i Częstochowie oraz małych mieszkań w Łodzi.









"Tam, gdzie rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem jest największa, najemcom najbardziej opłaca się przenieść do własnego mieszkania. W przypadku małych mieszkań w Łodzi i średnich w Sosnowcu, koszt najmu jest aż o około 70 procent wyższy niż rata kredytu zaciąganego na zakup podobnego mieszkania. Gdy tylko stanie się to możliwe warto więc przenieść się do własnego mieszkania - wyjaśnił, cytowany w raporcie, Jarosław Sadowski z Expandera.





Prezentowana rentowność jest wartością brutto, czyli przed odliczeniem odpowiednich podatków oraz bez dodatkowych kosztów. Nie uwzględniono między innymi kosztów ewentualnego kredytu, zaciąganego na zakup mieszkania, kosztów okresowych napraw i remontów, kosztów umów notarialnych, opłat sądowych, prowizji i opłat dla pośredników.

Wyliczenia sporządzono na podstawie 71 751 ogłoszeń najmu oraz 130 204 ogłoszeń cen sprzedaży mieszkań. Te dane wykorzystano od oszacowania rentowności inwestycji w mieszkanie na wynajem.

W połowie lutego informowaliśmy o raporcie Home Broker oraz Domiporta.pl, którego autorzy wskazywali, że rentowność najmu mieszkania spadła w skali roku z 5,3 procent do 5,03 procent.