Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wesprze profilaktyczne wzmocnienie połączeń warstwy fakturowej i nośnej w budynkach z wielkiej płyty - poinformował resort w środę. Dodano jednocześnie, że Instytut Techniki Budowlanej przebadał budynki wykonane w różnych technologiach prefabrykowanych. Wniosek? Budynki są bezpieczne.

Bloki z wielkiej płyty, seryjnie stawiane w czasach PRL, to nieodłączny element krajobrazu Polski. Szacuje się, że w naszym kraju jest około 60 tys. budynków z wielkiej płyty (około 4 mln mieszkań) w tym około 50 tys. (80 proc.) w technologii płyt trójwarstwowych bez przeprowadzonej termomodernizacji.

W domach z wielkiej płyty mieszka około 12 mln osób.

Jest przyszłość

Instytut Techniki Budowlanej przebadał 300 budynków reprezentujących różne systemy prefabrykacji w województwach, w których jest najwięcej tego typu konstrukcji - mazowieckim, łódzkim, śląskim i dolnośląskim.

Wyniki badań, z których wynika, że wszystkie budynki z wielkiej płyty są bezpieczne, podsumowali na wspólnej konferencji dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło i wiceminister Artur Soboń.

- Budownictwo z wielkiej płyty ma przed sobą dobrą przyszłość. Nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o konstrukcję i bezpieczeństwo tych budynków - mówił Soboń.

- Warto jednak skorzystać z badań, które przeprowadziliśmy po to, aby dobrze nimi zarządzać, a tam gdzie jest potrzeba, wzmocnić łączenia, aby na kolejne pokolenia te budynki służyły, bo dzisiaj są bardzo często w bardzo dobrych lokalizacjach z dostępem do infrastruktury społecznej z dobrym dostępem do komunikacji publicznej, często z zielenią. Warto mieszkać w wielkiej płycie i warto też o nią dbać - dodał.

Termomodernizacja

Zapowiedział także zmiany w ustawie o termomodernizacji i remontach, które umożliwią finansowanie dodatkowych wzmocnień płyt trójwarstwowych przy okazji termomodernizacji. Potencjalna wartość takich inwestycji to 25,8 mld zł w tym: termomodernizacja - 17,2 mld zł i montaż kotew - 8,6 mld zł.

Potencjalna wartość dofinansowania publicznego w formie premii może wynieść 7 mld zł. Potencjalnie premia przy termomodernizacji to 16 proc. a przy montażu dodatkowych wzmocnień płyt premia będzie dotyczyła 50 proc. kosztów.

- Przygotowujemy nowelizację ustawy termomodernizacyjnej, która wprowadzi 50 proc. premię na wzmocnienie połączeń warstw w płytach wielowarstwowych. Liczę, że ustawę zmienimy w pierwszej połowie tego roku, tak aby od drugiej połowy tego roku można było korzystać z dodatkowego wsparcia - powiedział Soboń.



- Posiadamy w swoich instrumentach wsparcia budownictwa mieszkaniowego Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Chcielibyśmy go wykorzystać nie tylko do termomodernizacji, ale także do wzmocnienia połączeń płyty trójwarstwowej. Przy okazji termomodernizacji premia wynosi 16 proc., a my chcemy, żeby przy wzmocnieniu połączeń w ramach wielkiej płyty ta premia wynosiła 50 proc. - dodał.



Wiceminister poinformował, że przy założeniu, że koszt termomodernizacji budynku wynosi 330 tys. zł to wartość premii termomodernizacyjnej wyniesie 52 tys. 800 zł. W takim przypadku szacowany koszt dodatkowego wzmocnienia połączeń w płytach powinien zamknąć się w kwocie 165 tys. zł. Wartość premii na ten cel wyniosłaby więc 82 tys. 500 zł. Ogólny koszt inwestycji wyniósłby 495 tys. zł, a ogólna wartość wsparcia sięgnęłaby 135 tys. 300 zł.

"Budynki są trwałe"

Dyrektor ITB przedstawił szczegóły procedury diagnostycznej i podkreślił, że budynki z wielkiej płyty są trwałe. ITB przedstawiło także zalecenia dla prowadzonych okresowo na podstawie prawa budowlanego kontroli budynków.

- Istotna jest jakość betonu i właściwości ochronne betonu wobec zbrojenia. Badane próbki są zadowalające - opisywał Robert Geryło.

Szkolenia dla właścicieli i rzeczoznawców z zaleceń do kontroli budynków z wielkiej płyty mają ruszyć w marcu 2019 r.