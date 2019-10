W Polsce znów coraz więcej mieszkań powstaje z wielkiej płyty. - Prefabrykaty betonowe wracają na rynek. Prawie co 20 oddane do użytku mieszkanie było w technologii wielkopłytowej - powiedział na antenie TVN24 BiS główny analityk HRE Investments Bartosz Turek.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym półroczu 2019 roku z 94,5 tysięcy mieszkań oddanych do użytkowania 4,2 tys. to wielka płyta. To 4,4 proc. wszystkich lokali oddanych w tym czasie do użytkowania.

- Wielka płyta kojarzy nam się z latami minionymi, 70., 80., nawet 90., gdy była trzonem budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Ale to była inna wielka płyta. Gdyby porównywać nowoczesne prefabrykaty z tymi z lat 70. czy 80., to tak jakby porównywać czekoladę z wyrobem czekoladopodobnym. To jest zupełnie co innego - przekonywał w programie "Biznes dla Ludzi" TVN24 BiS Turek.

Analityk podkreślał też, że domy i mieszkania z wielkiej płyty powstają obecnie w wielu krajach - Niemczech, Czechach, USA i przede wszystkim w Szwecji.

- W budownictwie jednorodzinnym w Szwecji 84 procent budynków jest prefabrykowanych, w Japonii to 28 procent budownictwa jednorodzinnego - wymieniał ekspert.

Zdaniem Bartosza Turka na razie mieszkania robione z prefabrykatów nie będą znacznie tańsze od pozostałych. Główny analityk HRE Investments zwrócił jednak uwagę, że według raportu firmy doradczej McKinsey wielka płyta może być 20 proc. tańsza niż budynki powstające w inny sposób.

- Trzeba to jednak robić na szerszą skalę, a w Polsce brakuje ekip budowlanych, które byłyby w stanie połączyć to wszystko na miejscu - powiedział Turek.

Analityk podkreślił również, że dużym plusem technologii wielkopłytowej jest to, że budynki powstają dzięki niej dużo szybciej - według podanych przez eksperta szacunków nawet o 30-40 proc.

Turek oszacował, że w 2019 roku w Polsce powstanie około 10 tysięcy mieszkań z prefabrykatów.