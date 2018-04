We Wrocławiu, na gruntach Polskiego Holdingu Nieruchomości może powstać około 2 tysięcy mieszkań - powiedział wiceprezes PHN Zbigniew Kulewicz. Mieszkania planowane są na osiedlu Psie Pole. Kolejne inwestycje w ramach Mieszkania plus na gruntach PHN planowane są w Łodzi i Warszawie.

- Rozmawiamy teraz z BGK Nieruchomości, prowadzimy mocno zaawansowane rozmowy na temat wykorzystania naszych nieruchomości pod budowę Mieszkania plus. Trzy nasze nieruchomości wchodzą w grę: to działki we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie - powiedział wiceprezes, członek zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi PHN Zbigniew Kulewicz.



Jak dodał, "największy potencjał ma działka we Wrocławiu. Planowane jest tam ok. 2 tys. mieszkań". Działka jest w okolicach wrocławskiej dzielnicy Psie Pole.

Inne miasta

Jak powiedział Kulewicz, "rozmowy prowadzone są także w sprawie nieruchomości w Łodzi i w stolicy". - W Warszawie, w dzielnicy Lewandów, może powstać docelowo ok. 500 mieszkań - powiedział.



W Łodzi, na działce w dzielnicy Retkinia, planowane jest od 250 do 300 mieszkań.



Mieszkania finansuje fundusz zarządzany przez BGK Nieruchomości, w ramach programu Mieszkanie plus. Obecnie spółka ta ma w budowie około 2 tys. mieszkań, kolejne 25 tys. jest w przygotowaniu.



Pierwsze mieszkania w ramach rządowego programu Mieszkanie plus będą oddawane od 24 kwietnia 2018 roku. Samorząd jarociński przydzielił mieszkania już w grudniu ub. r. Przyszli lokatorzy otrzymali wtedy decyzję o przyznaniu mieszkania wraz z dokładnym adresem.



Inwestycja w Jarocinie jest realizowana w trzech miejscach - w mieście przy ulicach Siedlemińskiej i Leszczyce oraz w Siedleminie. Łącznie w tej inwestycji powstaje 258 mieszkań. Całkowity czynsz za mieszkanie na terenie Jarocina wyniesie 12 zł za m. kw., a na osiedlu poza Jarocinem (w Siedleminie) będzie o złotówkę niższy i wyniesie 11 zł za m. kw. Wybudowane mieszkania mają powierzchnie 35,6 oraz 55,1 m.kw.



Lokalne władze przyznały mieszkania w pierwszej kolejności rodzinom z dziećmi w wieku do 15 lat (które nie miały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego). Wśród kryteriów znalazło się także minimum dochodowe - 3 tys. zł brutto na rodzinę w przypadku mieszkania 55 m kw. oraz 2 tys. zł brutto dla chętnych na lokal 35 m kw.



Budowy w ramach Mieszkania plus trwają także m.in. w Białej Podlaskiej, Kępnie, Katowicach, Wałbrzychu i Gdyni.

O PHN

Kontrolowany przez Skarb Państwa Polski Holding Nieruchomości jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Obejmuje on aktywa nieruchomościowe o wartości ok. 2,5 mld zł. Działalność PHN skoncentrowana jest w Warszawie oraz największych regionalnych miastach, m.in. w Poznaniu, Trójmieście, Łodzi i Wrocławiu.

Spółka ma doświadczenie w sektorach: biurowym, handlowym i logistycznym, zarówno w zarządzaniu nieruchomościami, jak i w realizacji projektów inwestycyjnych. Od 13 lutego 2013 roku PHN jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.