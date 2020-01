Użytkowanie wieczyste. Zaświadczenie o przekształceniu ważne bez względu na datę

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność gruntu jest ważne bez względu na datę wydania - przypominał w środę resort rozwoju. Opłata roczna za grunt, którego przekształcenie będzie potwierdzone w późniejszym terminie, pójdzie na poczet opłat przekształceniowych.

"Zaświadczenia dla mieszkańców, także te wydane po terminie, mają taką samą moc prawną, jak te wydane do końca 2019 r. Data ich wydania nie ma więc negatywnego wpływu na sytuację mieszkańców" - czytamy w środowym komunikacie Ministerstwa Rozwoju. Dodano, że ustawa gwarantuje tym osobom najwyższe bonifikaty w przypadku płatności opłaty jednorazowej.



"Każda wniesiona opłata roczna za użytkowanie wieczyste za grunt, którego przekształcenie zostanie potwierdzone w późniejszym terminie, będzie zaliczona na poczet opłat przekształceniowych lub opłaty jednorazowej" - podkreślił resort.

Koniec użytkowania wieczystego