Ponad 900 tysięcy z 2,5 milionów użytkowników wieczystych otrzymało zaświadczenia o przekształceniu ich nieruchomości we własność. To 36 procent wszystkich uprawnionych - poinformował we wtorek na konferencji prasowej wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Soboń mówił, że do sądów wieczystoksięgowych do 30 czerwca wpłynęło 905 201 zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

- Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ustawa uwłaszczeniowa idzie całkiem sprawnie. Chcielibyśmy pewnie, żeby te zaświadczenia wydawane były szybciej, ale ta skala jest rzeczywiście gigantyczna - ocenił.



- Wszystkie kwestie, które samorządy podnosiły nam podczas realizacji tej ustawy, zostały załatwione - podkreślił wiceminister.

- Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości co do podziału nieruchomości, co do obecności cudzoziemców na nieruchomości, co do pomocy publicznej – wszystkie te sprawy zostały załatwione, więc myślę, że w drugim półroczu spokojnie te 64 proc. brakujących zaświadczeń zostanie wydanych - powiedział.

Stolica na cenzurowanym

W pierwszym roku więcej czasu na opłatę przekształceniową Od początku roku użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkan... zobacz więcej » - Są oczywiście miejsca, gdzie to idzie znacznie gorzej i tym miejscem jest miasto Warszawa - mówił Soboń.

- W pierwszym kwartale br. tych wydanych zaświadczeń było niespełna 2,5 tys., po półroczu mamy 30 tys. z 800 tys. zaświadczeń. To w praktyce oznacza 3,9 proc. wydanych zaświadczeń przez pierwsze pół roku, to nie nastraja optymistycznie - powiedział.



- Zakładam, że pan prezydent Warszawy (Rafał Trzaskowski - red.) znajdzie sposób na to, aby przyspieszyć oddawanie warszawiakom własności - dodał.



- Mój apel, żeby tak zorganizować pracę w dzielnicach i w warszawskim ratuszu, aby te zaświadczenia wydawać szybciej, bo Warszawa jest tutaj prawdziwym maruderem - powiedział wiceszef resortu inwestycji i rozwoju.



- Mam takie przekonanie, że poza Warszawą wszyscy zdążą i te zaświadczenia mieszkańcy, Polacy otrzymają do końca tego roku. Pewnie jakiś minimalny odsetek zostanie na rok 2020. Liczyliśmy się z tym, bo w ustawie jest też zapisany cały system bonifikat do tych, którzy otrzymają to zaświadczenie później - dodał.

Bonifikaty

Wiceminister podkreślił, że uprawnione osoby mogą już skorzystać z bonifikat zapisanych w nowelizacji ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.



Upust 99 proc. będzie obowiązywał dla rodzin z osobą niepełnosprawną, dla kombatantów i inwalidów wojennych oraz tych rodzin, które mają kartę dużej rodziny. Mogą już składać wnioski o to, aby taką 99 proc. bonifikatę otrzymać, niezależnie od tego, czy już zapłacili za to przekształcenie tę opłatę, czy dopiero tę opłatę będą musieli uiścić - wyjaśnił Soboń.



Resort poinformował w komunikacie, że opłaty wniesione (w 2019 roku) za użytkowanie wieczyste będą zaliczane automatycznie na poczet jednorazowej opłaty przekształceniowej, a zwrot nadpłaty będzie realizowany "z urzędu".



"Nowela zapewni uprawnienia do bonifikat według preferencyjnych stawek niezależnie od terminu wydania zaświadczenia o przekształceniu. Zamiana radykalnie ograniczy potrzebę podziałów geodezyjnych do przypadków, w których powierzchnia budynków o funkcji innej niż mieszkaniowa przekracza 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków mieszkalnych. Proces potwierdzania przekształcenia na rzecz przedsiębiorców będzie prostszy. Zasadą jest brak konieczności sporządzenia operatu i oparcie się na wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty przekształceniowej" - poinformował resort inwestycji i rozwoju.



Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego. Jest podpis prezydenta Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami... zobacz więcej »

Odpłatne przekształcenie

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów umożliwiła ustawowe przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.



Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. Na gruntach Skarbu Państwa, w przypadku jednorazowej spłaty bonifikata sięgnie 60 proc. (szacuje się, że w takiej sytuacji jest to ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości).



Kolejnych ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a w tym przypadku to samorząd decyduje o wysokości bonifikaty w przypadku jednorazowej spłaty. Może więc być wyższa niż wskazana dla gruntów Skarbu Państwa.