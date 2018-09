Szybkie wydanie zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego będzie zależało od sprawności samorządów - przyznał wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Jak dodał, blisko 2 miliony właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych, a tylko około 500 tysięcy na gruntach Skarbu Państwa.

Jak przypomniał Artur Soboń, "1 stycznia 2019 roku zniknie użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na przykład blokami i domami jednorodzinnymi".

- Stanie się tak w wyniku wejścia w życie ustawy uchwalonej przez Sejm w lipcu, z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - podał wiceminister.

Kluczowa rola samorządów

Jak zauważył Soboń "samorządy mają kluczową rolę przy przekształceniu, dlatego, że tylko jeden na pięciu użytkowników ma ustanowioną umowę na gruncie Skarbu Państwa". - Wierzę, że samorządy efektywnie zorganizują wydawanie zaświadczeń i akcja przebiegnie bardzo sprawnie - podał.



- Co najmniej od lipca tego roku samorządy mogą się przygotowywać do tej operacji - zauważył wiceminister. - Co roku wysyłają setki tysięcy decyzji podatkowych i korespondencję związaną z użytkowaniem wieczystym. Prowadzą publiczne wykazy nieruchomości oddanych do użytkowania wieczystego. Spodziewam się, że w interesie swoich mieszkańców będą chcieli jak najszybciej wydać zaświadczenia - stwierdził Soboń.

Jak dodał "przekształcenie użytkowania wieczystego to korzyści dla użytkowników, ale i dla samorządów". - Znikną konflikty między urzędami a użytkownikami o wysokość podwyżek opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. To odblokowanie wydziałów gospodarki nieruchomościami, które skoncentrują się teraz na dobrym zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi - powiedział.



Soboń przypomniał, że "opłata roczna jest zapisana w umowie".

- Jej wysokość to stawka procentowa wynikającą z ustawy, naliczana od wartości nieruchomości. Nowa wycena jest możliwa nie częściej niż raz na trzy lata. W zakresie opłaty samorząd nie wydaje decyzji, a jeśli urząd zamierza zaktualizować opłatę roczną, powinien ją wypowiedzieć na piśmie - powiedział wiceminister.

KONIEC UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO. WSZYSTKO, CO TRZEBA WIEDZIEĆ

Bonifikaty przy jednorazowej spłacie

Tuż po uchwaleniu ustawy Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaapelowało do samorządów o wprowadzenie bonifikat przy jednorazowej spłacie opłaty przekształceniowej.

"Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca samorządy do przygotowania bonifikat przy przekształceniu użytkowania gruntów mieszkaniowych. Mogą to być bonifikaty podobne do tych, które już w tej chwili przy przekształceniu obowiązują w gminach. Zmieni się tylko podstawa prawna do ich wydania, trzeba więc będzie ponownie wydać takie uchwały" - poinformowało biuro prasowe MIiR.

Na ten temat mówił również wiceminister. - Samorządy zgodnie z konstytucyjną zasadą mają autonomię. Dlatego kieruję apel do samorządów, aby rozpoczęły prace nad korzystnymi dla mieszkańców warunkami przekształcenia - powiedział Soboń.



Na gruntach Skarbu Państwa zniżki są ustawowe - w przypadku wpłaty w pierwszym roku to 60 procent zniżki za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. W każdym kolejnym roku zniżka będzie o 10 procent mniejsza.



Resort zapowiedział, że pracuje nad likwidacją użytkowania wieczystego także dla gruntów komercyjnych, ale to wymaga dalszych uzgodnień, także z Komisją Europejską.