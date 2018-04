Ten dom znają wszyscy fani przygód o Harrym Potterze. To właśnie tam młody czarodziej mieszkał przez kilkanaście lat. Teraz budynek poszedł jednak pod młotek i ku zaskoczeniu, mimo swojej sławy, nie osiągnął nawet ceny wywoławczej.

Dom pojawił się w filmowej adaptacji pierwszej części przygód - "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". To właśnie w nim młody czarodziej początkowo mieszkał w komórce pod schodami, a następnie w pokoju na drugim piętrze, u ciotki i wujka Dursleyów.

Harry spędził w nim łącznie 11 lat, po tym jak został zostawiony pod drzwiami jako małe dziecko.

Nieruchomość jest położona przy ulicy Picket Post Close w Bracknell, mieście oddalonym o około 50 kilometrów od Londynu, w hrabstwie Berkshire. Fani filmu będą ją lepiej kojarzyć pod adresem Privet Drive 4, w mugolskiej dzielnicy w Little Whinging w hrabstwie Surrey.

Jaka cena?

Jak przypomina "Daily Mail", dom został zakupiony w 2010 roku za 290 tysięcy funtów. Następnie w 2016 roku miało dojść do jego sprzedaży za 650 tysięcy funtów. Ostatecznie transakcja nie doszła jednak do skutku.

Dlatego teraz dom ponownie trafił pod młotek i udało się go sprzedać po trzech miesiącach od wystawienia oferty.

Co ciekawe, transakcja opiewa jednak na kwotę niższą niż wynosiła cena wywoławcza, czyli prawie 440 tysięcy funtów. Na razie nie podano jednak dokładnej sumy.

Na nowych właścicieli w dwupiętrowym domu czekają trzy sypialnie, nowoczesna kuchnia, salon oraz ogród.

Carr Williams, agencja nieruchomości odpowiedzialna za sprzedaż domu, zdradziła, że nowi właściciele nie są wielkimi fanami przygód o czarodzieju. Przyznano jednak, że mają świadomość, iż były tam kręcone sceny do filmu.

Berkshire to hrabstwo pełne historycznych miejsc. Na jego terenie znajduje się między innymi zamek Windsor, należący do brytyjskiej rodziny królewskiej, Eton College oraz tor wyścigów konnych w Ascot.