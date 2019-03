Odtwórz: Mały ZUS, zmiany w PIT i użytkowaniu wieczystym. Co to oznacza w praktyce?

Od początku roku użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami. Nie ma więc już opłaty za użytkowanie wieczyste, a termin na opłatę przekształceniową w pierwszym roku to 29 lutego 2020 roku. Wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń przyznał, że jest "umiarkowanie zadowolony" z realizacji ustawy.

Jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczenia o przekształceniu i mamy wątpliwości, czy do niego doszło, to warto upewnić się w urzędzie. Opłatę można też wnieść wcześniej i zostanie zaliczona na poczet opłaty przekształceniowej.

- Dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem umiarkowanie zadowolony z realizacji tej ustawy (o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność - red.). Mam nadzieję, że od kwietnia tempo wydawania zaświadczeń jeszcze przyśpieszy - powiedział w czwartek Soboń.



Minister wyraził też nadzieję, że wszystkie zaświadczenia przekształceniowe zostaną wydane do końca tego roku.



- Chciałbym podziękować tym wszystkim samorządom, które te operacje przeprowadzają w sposób zorganizowany i mieszkańcy otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Tak robi 2476 gmin. Tylko z jedną gminą w Polsce prowadzimy intensywny dialog na temat tego, w jaki sposób to uwłaszczenie przeprowadzić tak, by było racjonalne i skuteczne - powiedział Soboń.



- Mam nadzieję, że ten dialog skończy się tym, że to miasto (Warszawa - red.) będzie realizowało uwłaszczenie w sposób sprawny, bo przepisy w tym zakresie są jednoznaczne, jasne, nie budzące wątpliwości - dodał.

Odpłatne jest przekształcenie, nie użytkowanie

Jak pisała w środę "Rzeczpospolita" niektóre miasta, korzystając z niejasnych przepisów, chcą, by osoby, które się uwłaszczyły, uiściły do 31 marca 2019 roku opłatę za użytkowanie wieczyste. Większość mieszkańców nie otrzymała jeszcze zaświadczenia potwierdzającego uwłaszczenie. Jak mówił wiceminister Soboń, jeżeli przed końcem marca 2019 r. nie otrzymamy urzędowego poświadczenia przez organ faktu uwłaszczenia, a równocześnie mamy wątpliwości co do tego, czy grunt, który zamieszkujemy, uległ przekształceniu, uzasadnione jest skonsultowanie z właściwym urzędem i wniesienie opłaty rocznej za 2019 rok.

Wniesienie tej opłaty nie oznacza, że po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu trzeba będzie zapłacić ponownie opłatę przekształceniową. Wpłata powinna zostać zaliczona na poczet należnej rocznej opłaty przekształceniowej lub pomniejszać zobowiązanie z tytułu opłaty jednorazowej.

Grunt to własność

Ustawa pozwala przekształcić z użytkowania wieczystego we własność grunty właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie, zgodnie z ustawą, musi być odpłatne. Odpłatność za przekształcenie na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to 20 opłat rocznych, które trzeba zapłacić za własność. W przypadku jednorazowej spłaty bonifikata na gruntach Skarbu Państwa wynosi przynajmniej 60 proc. Decyzja w sprawie bonifikat na gruntach samorządów należy do rad gmin i miast.

Szacuje się, że w Polsce jest ok. 500 tys. właścicieli nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa oraz ok. 2 mln właścicieli mieszkań i domów ma umowy użytkowania ustanowione na gruntach samorządowych.