Wielomilionowe transakcje, w obrocie tysiące apartamentów i rezydencji, wartość rynku liczona w miliardach – taki obraz polskiej branży nieruchomości premium wyłania się z raportu "Luxury Realty Map" opracowanego przez Poland Sotheby’s International Realty.

3,45 mld złotych – za taką łączną kwotę sprzedano w 2017 roku 1,7 tys. apartamentów i rezydencji w Polsce. Jednocześnie – jak wynika z danych Poland Sotheby’s International Realty – w ciągu ostatnich 5 lat wartość tego sektora wzrosła o niemal 36 proc., względem 2,54 mld złotych w 2012 roku, przyciągając przede wszystkim krajowych nabywców.

Mimo atrakcyjnych względem Zachodu cen rodzimych apartamentów i rezydencji, kupujący zagraniczni stanowią zaledwie około 5-10 proc. klientów. Tymczasem za metr kwadratowy apartamentu w Warszawie trzeba zapłacić aż 5-10 razy mniej niż w Nowym Jorku, Paryżu, Londynie czy Genewie.

Jest potencjał

– Szacunki i analizy rynku nieruchomości premium i luksusowych w Polsce wyraźnie wskazują, że potencjał jego rozwoju jest nadal duży, a wraz z rosnącą zamożnością Polaków możliwa będzie, w ciągu nawet kolejnych 10 lat, ewolucja z wczesnej fazy rozwoju, zarówno pod względem liczby, jak i wartość realizowanych na nim transakcji, do osiągnięcia przez branżę dojrzałości, odpowiadającej krajom zachodnim. Z perspektywy czysto inwestycyjnej przełoży się to z pewnością na dużo wyższą niż dotychczas stopę zwrotu, ale dla kupujących oznaczać będzie wzrost cen zakupu nieruchomości z wyższej półki – zapowiada Arkadiusz Wojciechowski, dyrektor zarządzający Poland Sotheby’s International Realty.



Wyraźnym potwierdzeniem dobrej kondycji rodzimego rynku premium jest też wzrost średniej kwoty wydawanej na pojedynczą nieruchomość z wyższej półki. Jak wynika z raportu w 2017 roku przeciętny nabywca apartamentu lub rezydencji wydawał na jej zakup około 2 mln zł. To o ponad 210 tys. zł więcej niż w roku 2016. Może być to między innymi wynik rosnących cen prestiżowych adresów.



Arkadiusz Wojciechowski z Poland Sotheby’s International Realty dodaje, że w najbliższych latach dzięki znaczącej liczbie nowych apartamentów i rezydencji, które zostaną oddane do sprzedaży podaż na tym rynku zacznie równoważyć się z cały czas rosnącym popytem.

- A to znacząco wpłynie na wycenę całego rynku nieruchomości premium i luksusowych w Polsce. Tym samym podtrzymujemy optymistyczne perspektywy rozwoju tego sektora w kolejnych latach, szacując jednocześnie, że realnie jego wartość może przekroczyć 4 mld złotych - uważa Wojciechowski.

Źródło: Poland Sotheby’s International Realty Wielkość rynku apartamentów i rezydencji w Polsce

W największych miastach

Rodzimy rynek nieruchomości premium i luksusowych, podobnie, jak na rynkach wysoko rozwiniętych, takich jak np. Wielka Brytania czy USA, skoncentrowany jest wokół kilku największych miast. Dane opublikowane w raporcie wskazują, że pod względem luksusowych lokalizacji na mapie Polski, prym niezmiennie wiedzie Warszawa, gdzie realizowanych jest ponad 40 proc. transakcji w segmencie premium i luksusowym.



W przypadku 5 największych rynków oferujących rezydencje i apartamenty, czyli: Warszawy, Trójmiasta, Wrocławia, Krakowa oraz Poznania, łącznie odsetek ten wzrasta do 65 proc.