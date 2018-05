Rośnie sprzedaż ekskluzywnych apartamentów. W stolicy ich ceny zaczynają się od 14,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy - wynika z raportu Luxury Realty Map przygotowanego przez Poland Sotheby’s International Realty.

Jak wskazują eksperci, standard premium i luksusowy na rynku nieruchomości wyznaczają atrakcyjna lokalizacja, prestiż, dostępna infrastruktura, wysoki standard techniczny budynku czy dostępność rozwiązań technologicznych, tj. system inteligentnego zarządzania, najnowszej klasy monitoring czy stacja ładowania samochodów elektrycznych. Przy zakupie kluczowe są też potencjalny wzrost wartości nieruchomości oraz bezpieczeństwo inwestycji, czyli kryteria stricte finansowe.

Jak jednak wynika z raportu Luxury Realty Map, to przede wszystkim cena wyznacza status danej nieruchomości, plasując ją w kategorii lokali o podwyższonym standardzie. Takie ujęcie tematu wymaga jednak doprecyzowania. Nie zawsze bowiem duży, a tym samym drogi dom, będzie domem luksusowym, a kawalerka o wysokim standardzie, zlokalizowana w centrum miasta znajdzie się na liście ofert premium.

- Istotnym wskaźnikiem, który należy rozpatrywać łącznie z ceną nominalną całej nieruchomości – uwzględniając przy tym przesłanki jakościowe, definiujące wysoki standard użytkowy – jest cena metra kwadratowego - wyjaśnia Arkadiusz Wojciechowski, dyrektor zarządzający Poland Sotheby’s International Realty.



Jak wynika z raportu Luxury Realty Map, to właśnie zależność między ceną mkw., metrażem i wartością całej nieruchomości, której zakup opiewał na kwotę nie mniejszą niż 1 milion złotych, może w pełni definiować jej standard i status rynkowy.



Źródło: Luxury Realty Map Próg ceny za 1 mkw. nieruchomości premium - w złotych

Prym zdecydowanie wiedzie Warszawa, gdzie za 1 mkw. nieruchomości typu premium trzeba zapłacić minimum 14,5 tys. zł. W Trójmieście i Wrocławiu próg cenowy dla 1 mkw. wynosi 12 tys. zł. W Krakowie wystarczy już 11,5 tys. zł by standard nieruchomości mógł zostać zakwalifikowany do segmentu premium. Najniższe ceny odnotowano z kolei w Poznaniu, gdzie właścicielem apartamentu z wyższej półki można stać się, wydając 10 tys. zł za mkw.

Luksus schodzi na pniu

Takie ceny dla większości Polaków są zaporowe, ale wielu jest takich, dla których nie stanowią większej przeszkody. Z raportu przygotowanego przez Tacit Investment wynika, że w pierwszym kwartale 2018 w Warszawie sprzedano blisko 25 proc. więcej luksusowych nieruchomości niż rok wcześniej w tym samym okresie. Było to 47 apartamentów w cenie przekraczającej średnio 20 tys. złotych za mkw.



- Rynek ekskluzywnych nieruchomości ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Rozwija się czterokrotnie szybciej od segmentu popularnego. Ostatni rok, to wzrost liczby sprzedanych apartamentów o 64 proc., podczas gdy w segmencie popularnym obserwujemy wzrost na poziomie 15 proc. – mówi prezes Tacit Investment Karolina Kaim.



Również eksperci EY twierdzą, że kolejnych latach w Warszawie będziemy obserwować dalszy wzrost liczby transakcji w segmencie premium przy jednoczesnym wzroście cen. "Poziom cen 40-50 tys. zł za mkw. pod koniec następnej dekady może nie należeć do rzadkości, lecz stanie się regułą w przypadku najbardziej prestiżowych i unikatowych projektów mieszkaniowych" - czytamy w raporcie.