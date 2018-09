Odtwórz: Premier Mateusz Morawiecki o Mieszkaniu plus

750 złotych miesięcznie - tyle trzeba było zapłacić za wynajem 8,5-metrowego lokalu w Warszawie. - Kiedyś za takie pieniądze można było wynająć kawalerkę, nawet dwa pokoje - powiedział w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS Bartosz Turek z Open Finance. Jak wyjaśniał, w przypadku tej oferty stawka wynosi prawie 100 złotych za metr kwadratowy miesięcznie. - To bez wątpienia dużo, dwa razy więcej niż warszawska średnia - podkreślił.

Gość Pawła Blajera zauważył, że "Polacy chcą wynajmować małe mieszkania".

- Niekoniecznie, żeby je wynajmować cały czas, ale jeżeli ktoś przyjeżdża do miasta kilka razy w miesiącu, to taniej jest mu wynająć taki pojedynczy pokój niż wynajmować miejsce w hotelu - tłumaczył.

Prezes BGK Nieruchomości: "potężna dziura" na rynku mieszkaniowym Mamy bardzo ambitne zamierzenia. Do końca 2019 roku chcemy zaoferować 100 tysięc... zobacz więcej » Bartosz Turek dodał, że obecnie jest od 2 do 2,5 tysiąca lokali oferowanych do najmu krótkoterminowego tylko w Warszawie. Na dodatek, jak ocenił, na najmie krótkoterminowym można zarobić znacznie więcej niż na długoterminowym.

Inne przyczyny

Ekspert zauważył, że zauważany obecnie wzrost cen najmu wynika z kilku powodów.

- Mamy imigrację zarobkową, która przyjeżdża do Polski, między innymi Ukraińców, oni też generują popyt na mieszkania. Mamy rosnące wynagrodzenia, inwestorów, którzy wchodzą na ten rynek i kalkulują rentowność - wyliczał Turek.