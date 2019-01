W 2018 roku wzrosły ceny większości materiałów budowlanych - podała Grupa PSB. - Wzrosty cen są ciągle znaczące, ale ich dynamika maleje - zauważył ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński.

- Wzrosty cen są wciąż znaczące, co teoretycznie potwierdza trwającą silną hossę - powiedział Jędrzyński. Zwrócił jednak uwagę, że dynamika wzrostów większości towarów maleje. - Dotyczy to zwłaszcza pozycji o dotychczas najbardziej dynamicznie rosnących cenach, a więc płyt OSB, izolacji termicznych, czy izolacji wodochronnych. Na razie jest to stosunkowo ograniczona korekta, ale z dość dużym prawdopodobieństwem zapowiedź hamowania drożyzny materiałów budowlanych, co powinny potwierdzić kolejne raporty PSB - powiedział ekspert.



Ruszają dopłaty do czynszu. Zobacz, kto będzie mógł je otrzymać Od Nowego Roku ruszył rządowy program Mieszkanie na Start. Dzięki niemu niektóre... zobacz więcej » Zdaniem Jędrzyńskiego "kołem zamachowym, napędzającym wzrosty cen materiałów budowlanych, jest wciąż żywe przekonanie o nieuchronnym, dalszym trwaniu inwestycyjnej prosperity na rynku mieszkaniowym". - Potwierdzają to zresztą dotychczasowe informacje GUS, zwłaszcza w kwestii nowych pozwoleń na budowę - przypomniał ekspert.



Zauważył, że ostatnie statystyki sprzedażowe deweloperów w czwartym kw. ub. roku uległy tąpnięciu o blisko jedną trzecią licząc rok do roku. - Najprawdopodobniej oznacza to definitywny koniec cyklicznego boomu na rynku mieszkaniowym, co już w dość bliskiej perspektywie powinno przełożyć się również na ograniczenie produkcji mieszkań, a tym samym na spadek popytu na materiały budowlane, z oczywistym skutkiem dla dalszego kształtowania ich cen - podał Jędrzyński.

Alarmujące dane

Analityk rynku nieruchomości Home Broker Marcin Krasoń zaznaczył, że dane o cenach materiałów budowlanych nadal są alarmujące. - Ceny dynamicznie rosną co nie ułatwia życia osobom budującym domy i mieszkania" - powiedział. Zwrócił jednak zwrócić uwagę na fakt, że zmiany straciły nieco na dynamice.



Jak zauważył, "spadków cen nikt się raczej nie spodziewa, gdyż popyt na materiały budowlane nadal jest wysoki i prawdopodobnie utrzyma się przez kolejne kwartały". Dobrą wiadomością - jego zdaniem - jest to, że przestają one tak szybko rosnąć.



- Mimo sygnałów o zatrzymaniu boomu w mieszkaniówce, wolumeny budowanych mieszkań nadal są wysokie, a warto pamiętać, że materiały są niezbędne nie tylko do wybudowania lokalu, ale i wykończenia go - podał.

Najdroższe i najtańsze mieszkania 2018 roku. Padł kolejny rekord Najdroższy apartament zakupiono w 2018 roku w Warszawie, a najtańsze mieszkania... zobacz więcej » Zdaniem prezesa Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa Piotra Hofmana w Polce nadal trwa boom budowlany. - Sytuację tę wykorzystują producenci materiałów budowlanych i mając świadomość wysokiego popytu na mieszkania, dalej podnoszą ceny swoich produktów - powiedział.

- Cała sytuacja przyprawia o ból głowy deweloperów, którzy nie uwzględnili w swoich kosztorysach tak drastycznego wzrostu cen. W rezultacie często mamy do czynienia z rezygnacją przez firmy budowlane z kontraktów - zaznaczył ekspert. Jego zdaniem "pewnym rozwiązaniem tej sytuacji jest waloryzacja kontraktów publicznych, co zostało zaakcentowane w jednym z stanowisk Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa - przypomniał Hofman.

Stwierdził, że dwucyfrowe tempo wzrostu cen niektórych materiałów "może świadczyć o zwiększonym zainteresowaniu budową domów jednorodzinnych". - To coraz częstsza forma zamieszkania, wybierana przez polskie rodziny - dodał prezes.

Jakie podwyżki?

"Ceny w całym 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrosły w 19 grupach towarowych: płyty OSB zdrożały o 27,9 proc., materiały do budowy ścian i kominów o 13,5 proc., izolacje termiczne - 8,6 proc., materiały do urządzenia otoczenia domu o 5,7 proc." - informowała Grupa PSB.



W ubiegłym roku, w porównaniu do poprzedniego, farby i lakiery podrożały o 4,5 proc., cement i wapno o 4,1 proc., a izolacje wodochronne o 3,3 proc. Jak podała Grupa PSB minimalnie zdrożały też produkty do budowy dachów (2,7 proc.), stolarka (1,9 proc.) czy narzędzia (1,7 proc.).



"Spadek cen nastąpił tylko w grupie oświetlenie i elektryka - o 0,9 proc." - zaznaczono w informacji Grupy PSB.



W samym grudniu 2018 roku, w porównaniu do tego samego okresu roku 2017, najbardziej zdrożały materiały do budowy ścian i kominów - o 19,3 proc. Za płyty OSB w tym czasie płacono 13 proc. więcej.



Jak informował GUS, od stycznia do listopada 2018 r. rozpoczęto budowę 210,8 tys. mieszkań, tj. o 8,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w tym czasie o 2,5 proc. - do 163,8 tys. lokali.



Deweloperzy giełdowi w całym 2018 roku sprzedali o 14,5 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej. Spadki sprzedaży, podane przez 20 firm deweloperskich, w ostatnim kwartale 2018 roku sięgnęły aż 30 proc.