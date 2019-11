Rząd przyjął w środę pakiet zmian w Prawie budowlanym, które przygotowało ministerstwo inwestycji. Jak wskazał resort, znikną absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, automatów do odbioru paczek czy innych małych automatów. Łatwiej będzie także zalegalizować niektóre samowole budowlane.

- Ważne dla nas było, żeby uprościć proces inwestycyjny w naszym kraju, dlatego zdecydowaliśmy się na zmiany w Prawie budowlanym - powiedział Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju na dzisiejszej konferencji prasowej.

Zgodnie z projektem, na etapie wniosku o pozwolenia na budowę lub jej zgłoszenia będzie trzeba składać mniej dokumentów. Nie będzie trzeba dołączać na przykład projektu technicznego. - Zakładamy, że to znacząco uprości cały proces, natomiast ten plan techniczny będzie składany na późniejszym etapie, wtedy, kiedy dany inwestor będzie przystępował do prac budowlanych - dodał.

Ministerstwo poinformowało, że projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

"Poszerzamy wolność"

Jak mówił obecny na konferencji wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, "tą ustawą poszerzamy wolność w procesie inwestycyjno-budowlanym". - To jest pakiet zmian, które służą wolności, które służą przyspieszeniu inwestycji, służą obywatelom, ale także pomagają w realizacji naszych rządowych programów - powiedział.



Pojawią się konkretne terminy dla przedsiębiorstw przedłużających podłączenie, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Dodatkowo, projektowana ustawa wprowadzi zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.



Soboń wspomniał, że w projekcie znalazły się także propozycje zmian upraszczających procedurę związaną z budową infrastruktury wojskowej, między innymi sojuszników z NATO w Polsce.

Samowole budowlane

Jak ocenił Jerzy Kwieciński, kolejna ważna zmiana w prawie budowlanym ma dotyczyć co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je można zalegalizować. Jak dodał, warunkiem dokonania legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury, będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



- To jest pakiet wolności, czyli pakiet, w którym legalizujemy w uproszczonym trybie, bez opłaty legalizacyjnej, stare samowole budowlane - dodał wiceminister Soboń.

Pozwolenie na budowę

Projekt nowelizacji zakłada także wprowadzenie pięcioletniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jak wyjaśnił minister Kwieciński, do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek już powstał i był już użytkowany. Jak ocenił, dziś "jest to problem bardzo wielu inwestorów, którzy do końca nie wiedzieli, czy nie znajdzie się ktoś, jakaś instytucja, osoba, która będzie kwestionowała uzyskanie przez danego inwestora pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na użytkowanie".

"Likwidacja absurdów"

W projekcie nowelizacji znalazły się zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, czy przydomowych tarasów naziemnych. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione będą na przykład urządzenia melioracji wodnej, wykorzystywane podczas suszy.



Jak dodał Soboń, projekt przewiduje także wzmocnienie przepisów przeciwpożarowych. - Mieliśmy tragedię w escape roomie w Koszalinie i jest reakcja - powiedział. Wyjaśnił, że przy zmianie przeznaczenia lokalu, na przykład przy zmianie piwnicy na escape room, projekt ma wprowadzić konieczność przedstawienia ekspertyzy przeciwpożarowej.



Na konferencji poinformowano, że rządowy projekt ma także za zadanie "likwidację absurdów". Wskazano, że biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki do 3 metrów wysokości mają być zwolnione z obowiązku pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.