Dziś mija termin spłaty pierwszej raty podatku od własności gruntów i budynków. Ci, którzy nie dostali do tej pory decyzji z urzędu, nie muszą płacić tego podatku.

Podatek od nieruchomości można opłacać w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Należy podkreślić, że jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, to trzeba ją do 15 marca uiścić w całości.

Jakie stawki?

Stawki podatku od nieruchomości zawsze uchwalane są przez rady gmin, ale nie mogą być wyższe od tych określonych ustawowo przez ministra finansów na dany rok podatkowy.

W przypadku, gdy decyzję z urzędu o wysokości podatku otrzymaliśmy po 1 marca, to od momentu jej otrzymania mamy jeszcze 14 dni na dokonanie płatności.

W porównaniu z 2018 rokiem maksymalne stawki podatku wzrosły od kilku groszy do kilkunastu groszy od metra kwadratowego. Zmiany wynikają z inflacji. Zmiany są porównywalne do tych, które miały miejsce rok wcześniej.

Podatek w 2019 r. nie może wynieść więcej niż:

- 0,93 zł/m2 powierzchni - od gruntów zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej (+2 gr w stosunku do 2018 r.);

- 4,71 zł/ha pow. – od gruntów pod powierzchniowymi wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (+8 gr);

- 0,49 zł/m2 pow. – od gruntów pozostałych, na przykład zajętych na prowadzenie działalności pożytku publicznego (+1 gr);

- 0,79 zł/m2 pow. użytkowej – od budynków mieszkalnych lub ich części (+2 gr);

- 23,47 zł/m2 pow. użytkowej – od budynków lub ich części zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej (+37 gr).

Jak mierzyć powierzchnię użytkową?

Warto zwracać uwagę na to, czy podana w formularzu informacyjnym powierzchnia gruntu jest zgodna z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków albo w akcie notarialnym kupna nieruchomości.

Jak można samemu wyliczyć powierzchnię użytkową budynku lub jego części na potrzeby tego podatku? Należy zmierzyć po wewnętrznej stronie długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, przy czym za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Te części pomieszczeń, których wysokość wynosi od 1,4 do 2,2 metra zaliczane są do powierzchni użytkowej w 50 proc., a te niższe niż 1,4 m się pomija.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące płacą w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.