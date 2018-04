Morawiecki o programie Mieszkanie Plus

Morawiecki o programie Mieszkanie Plus "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Rozmowa o programie Mieszkanie plus

Odtwórz: Oferują mieszkanie i specjalne stypendia. Wciąż nie mają chętnych do pracy

Odtwórz: Morawiecki o programie Mieszkanie Plus

Odtwórz: Morawiecki o programie Mieszkanie Plus

Ponad pięć miliardów złotych w gotówce wydali Polacy na zakup nowych mieszkań w siedmiu największych polskich miastach. To wnioski z raportu Narodowego Banku Polskiego, poświęconego rynkowi nieruchomości w czwartym kwartale ubiegłego roku. - Wydatki na mieszkania wynikają z bardzo niskiego oprocentowania lokat, co kusi inwestorów do zakupu mieszkań na wynajem - zauważa Bartosz Turek, główny analityk Open Finance.

Zakupy gotówkowe stanowią aż 74 proc. wszystkich zakupów nieruchomości. Co oznacza, że trzy na cztery mieszkania kupiliśmy za gotówkę. Jak zauważa Turek, "tak wysokiego odsetka zakupów gotówkowych Narodowy Bank Polski nie zanotował jeszcze nigdy w historii".

Mieszkania za gotówkę

Wydatki gotówkowe w ciągu trzech ostatnich miesięcy roku sięgają 5,19 mld złotych. "To pieniądze, za które można było kupić prawie 14 tysięcy nowych mieszkań w największych miastach Polski" - pisze Bartosz Turek.

W sumie w 2017 roku Polacy wydali na zakup nowych mieszkań w dużych miastach ponad 18,9 mld złotych.

Źródło: Open Finance/NBP Mieszkania kupione za gotówkę

Tanie kredyty. "Niskie stopy pozwoliły zaoszczędzić blisko 11 tysięcy złotych" Raty kredytów mieszkaniowych są dziś o 20 procent niższe niż pod koniec 2012 rok... zobacz więcej » Dla porównania Turek przypomina rok 2012, kiedy Polacy wydali na zakup nowych lokali przez całe 12 miesięcy 6,1 mld złotych gotówki.

"Co spowodowało takie ożywienie? W 2012 roku podstawowa stopa procentowa decydująca o koszcie kredytów hipotecznych i oprocentowaniu lokat bankowych była na poziomie nawet 4,75 proc. Dziś jest to zaledwie 1,5 proc." - przypomina analityk.

Poszukiwanie alternatyw

Jego zdaniem, niskie stopy procentowe skłaniają osoby posiadające kapitał do poszukiwania bardziej intratnego sposobu inwestowania gotówki niż trzymanie jej na bankowych lokatach. Stąd właśnie większe zainteresowanie zakupem mieszkań na wynajem.

"Choć zakup mieszkania na wynajem nie jest pozbawione ryzyka i wymaga sporego zaangażowania od inwestora, to zysk z takiej inwestycji kilkukrotnie przewyższa to co oferują bankowe lokaty" - pisze Bartosz Turek.

Tymczasem ceny mieszkań idą w górę. "Najbardziej wiarygodne dane dostarczane przez NBP sugerują nawet, że pod koniec 2017 roku za przeciętne używane 'M' w dużym mieście trzeba było płacić aż 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik taki może dodatkowo rozpalać emocje inwestorów" - uważa Turek.