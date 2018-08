Odtwórz: "Biznes dla Ludzi". Co dalej z programem Mieszkanie plus?

Warszawskie osiedle Nowe Jeziorki na Ursynowie to największa inwestycja w ramach Mieszkania plus - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. We wtorek podpisano umowę na opracowanie projektu osiedla. Ma tam powstać około 2,7 tysiąca mieszkań. Budowa ma ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku.

"Chcemy, aby w każdym dużym mieście w Polsce były organizowane tak duże projekty jak warszawskie Nowe Jeziorki" - powiedział Soboń. Dodał, że przygotowywanych jest "ponad 300 lokalizacji dla inwestycji w programie Mieszkanie plus, co pozwoli na rozpoczęcie budowy ponad 100 tys. mieszkań". Nawet kilkaset złotych dopłaty do czynszu. Zmiany od nowego roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do najmu mieszkań. Dofinansow... zobacz więcej »

Umowa podpisana

Przy ul. Karczunkowskiej w Warszawie powstać ma osiedle na ok. 2,7 tys. mieszkań. Budowa ma ruszyć w drugiej połowie 2019 roku.

Na działce zaprojektowano 19 budynków mieszkalnych, w których znajdą się powierzchnie przeznaczone na działalność handlowo-usługową. Projekt przewiduje wydzielenie działki w centralnej części osiedla na realizację budynku szkoły podstawowej z przedszkolem, boiskiem i innymi terenami rekreacji. Publiczna placówka ma powstać przy współpracy z warszawskim samorządem, który wspiera realizację inwestycji.

"To pierwsza stołeczna lokalizacja Mieszkania plus" - powiedział członek zarządu BGKN Grzegorz Muszyński.

Konsultacje i ustalenia

"Zawarta pomiędzy BGK Nieruchomości a projektantami - konsorcjum dwóch pracowni: AMC - Andrzej M. Chołdzyński oraz 22Architekci - umowa dotyczy wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej dla nowego osiedla, m.in. opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a także świadczenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji" - poinformował BGKN.

Trwają konsultacje dotyczące terenów rekreacyjnych i przestrzeni handlowo-usługowych osiedla Nowe Jeziorki. W ramach prowadzonych działań organizowane są spotkania i warsztaty, podczas których mieszkańcy okolicy mogą dowiedzieć się więcej o planowanej inwestycji. Efektem konsultacji będą wytyczne dotyczące projektowania przestrzeni wspólnych osiedla Nowe Jeziorki, które zostaną przedstawione 5 września.

Mieszkanie plus

Program Mieszkanie plus działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Za komercyjny obszar odpowiada BGK Nieruchomości. Budowy trwają m.in. w Katowicach, Wałbrzychu, Kępnie, Kępicach i Gdyni. Klucze do pierwszych lokali wręczano już w Jarocinie i Białej Podlaskiej.