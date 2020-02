Rząd stawia na budownictwo społeczne, a nie deweloperów - pisze we wtorek "Rzeczpospolita" o nowym otwarciu rządowego programu Mieszkanie plus. Towarzystwa budownictwa społecznego oraz spółdzielnie mieszkaniowe mają więcej budować pod wynajem.

"Ministerstwo rozwoju stawia na budownictwo społeczne. Chce je rozwijać w programie Mieszkanie plus. Więcej pod wynajem mają budować towarzystwa budownictwa oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Podoba się to zarówno TBS, jak i spółdzielniom" - twierdzi "Rz".

Jakie zmiany?

Jak wskazuje, ministerstwo rozwoju obecne pracuje nad pakietem zmian do przepisów. Mają one objąć m.in.: prawo spółdzielcze oraz ustawę o niektórych formach popierania budownictwa społecznego.



Emilewicz: będzie reset Mieszkania plus Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała "reset" programu Mies... zobacz więcej » "Resort chciałby, by zamiast tradycyjnej sprzedaży gruntu gmina mogła przekazać go inwestorowi pod inwestycję mieszkaniową. Inwestor nie płaciłby za działkę, ale po zakończeniu budowy przekazywałby gminie określoną liczbę mieszkań (lub lokali użytkowych)" - pisze "Rz".

"Samorządy będą mogły liczyć także na preferencyjne kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego, jeżeli zaangażują się w budowę mieszkań w TBS lub przekażą grunt na zasadach mieszkanie za grunt. Preferencyjny kredyt pokrywałby budowę infrastruktury, np. dróg" - czytamy.



Gazeta zauważa, że deweloperzy również walczą o swoje. "Cieszymy się, że rząd zamierza postawić na budownictwo społeczne, ale jeżeli chce szybkich efektów, musi liczyć i na prywatnych inwestorów" – podkreśla Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich w rozmowie z "Rz".

"W 2019 r. wybudowaliśmy 130 tys. mieszkań, a TBS od 2016 r. – 4 tys., kolejne 6 tys. budują. To niewielki procent tego, co wybudowaliśmy w ciągu tylko jednego roku" - dodaje Płochocki.



Według "Rz" z planów Ministerstwa Rozwoju cieszą się również spółdzielnie, które oczekują zmian w przepisach. "Chcemy budować masowo pod wynajem za kredyty z premią. Dlatego proponujemy, by decyzje o zaciągnięciu zobowiązania podejmowała rada nadzorcza, a nie walne zgromadzenie. Spółdzielnie mogłyby też budować na gruntach Krajowego Zasobu Nieruchomości – mówi "Rz" Jerzy Jankowski, prezes zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

Reset programu

"Reset" programu Mieszkanie plus zapowiadała wcześniej szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz.

- Będzie reset Mieszkania plus w styczniu (...). Przedstawimy zakres prac, aktywności legislacyjnej, który chcemy, aby przyspieszył projekty budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Ale także pokażemy, które podmioty chcielibyśmy włączyć w szerszym stopniu do realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia - mówiła.

"Dodatkowy milion mieszkań", żeby dogonić Unię. Bez inwestorów to się nie uda Prawie milion ponad to, co buduje rynek - tyle dodatkowych mieszkań według szefa... zobacz więcej » Minister zaznaczyła, że dotychczasowy program Mieszkanie plus "nie był niewypałem". - Problem związany z rynkiem mieszkaniowym w Polsce realnie istnieje - przyznała. Podkreśliła, że jeżeli "pulę poszukujących mieszkań określilibyśmy jako 100 procent, to około 40 procent to jest ta populacja, do której skierowany jest program".

Zapowiedzi premiera

Premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że w 2019 roku w ramach programu Mieszkanie Plus w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań. Rzeczywistość daleko odbiega jednak od tych zapowiedzi.

- W 2019 roku, to jest moje zobowiązanie, które też przed państwem tutaj niejako składam, w budowie będzie 100 tysięcy mieszkań - mówił premier Mateusz Morawiecki w kwietniu 2018 roku.

- Rozliczycie mnie państwo, popatrzycie na dzisiejszą datę i za rok w kwietniu zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie plus zostanie wybudowanych - dodał szef rządu kilka dni później.

Tymczasem według informacji zamieszczonych na stronie PFR Nieruchomości, w ramach programu Mieszkanie plus wybudowanych pod koniec ub. roku zostało 867 mieszkań, 1907 jest w budowie (stan na grudzień 2019r.)