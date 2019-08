Program Mieszkanie plus nie wykorzystał koniunktury na rynku. Ale z drugiej strony chyba koniunktura mogła mu trochę przeszkodzić - powiedział w TVN24 Marcin Krasoń, ekspert rynku nieruchomości. Jak dodał, w Polsce buduje się coraz więcej mieszkań, ale nie jest to zasługa rządu.

Szef rządu, we wtorek w programie "Fakty po Faktach" w TVN24 był pytany o realizację tej zapowiedzi.

- Po ułatwieniach i udogodnieniach w prowadzonych przez rząd i m.in. programie Mieszkanie plus powstanie w tym roku 200 tys. mieszkań - stwierdził. - W zeszłym była to liczba 185-187 tys. mieszkań, czyli już o ok. 40 tys. wyższa, niż pięć lat temu. - To wszystko na skutek różnego rodzaju działań, które my wdrożyliśmy - dodał.

Dopytywany o mieszkania powstające jedynie w ramach rządowego programu, odparł: - Już dzisiaj na desce kreślarskiej jest co najmniej 38 tysięcy mieszkań, na różnych etapach budowy. Mieszkania, każdy dobrze wie, nie buduje się w ciągu roku. Proces budowy mieszkania, osiedla to czasami cztery lata.

Dynamiczny rozwój

O realizację programu Mieszkanie plus pytany był w czwartek w TVN24 Marcin Krasoń, ekspert rynku nieruchomości. - Prawdą jest, że z dużym prawdopodobieństwem zostanie w tym roku w Polsce wybudowanych 200 tysięcy mieszkań. Nieprawdą jest, że jest to na skutek działań rządu. Bo to budują Polacy, indywidualni inwestorzy. I budują deweloperzy, którzy budują najwięcej w historii. W ciągu ostatnich 12 miesięcy sami deweloperzy rozpoczęli budowę ponad 140 tysięcy mieszkań. To znaczy, że w przyszłym roku te 200 tysięcy zostanie zapewne przekroczone - mówił.

Jak dodał stoi za tym dobra sytuacja na rynku. - Rynek mieszkaniowy bardzo dynamicznie się rozwija w ostatnich latach. To już jest kolejny rok, kiedy obserwujemy, że buduje się więcej, oddaje się więcej mieszkań. Ceny mieszkań rosną, bo Polacy chcą je kupować - podkreślił.



- Pan premier powiedział, że najważniejsza jest duża podaż. Oczywiście to jest ważne, ale jeszcze ważniejsze jest, żeby Polaków było na te mieszkania stać. Program Mieszkanie plus powstał, żeby umożliwić zapewnienie dachu nad głową osobom, których nie stać na własne mieszkanie lub na wynajem mieszkania na rynku - dodał.

Według Krasonia w ramach Mieszkania plus "niewiele się dzieje". - Okazało się, że chociaż wszyscy widzieli, co się dzieje na rynku, to ktoś, kto planował program Mieszkanie plus, starał się tego nie widzieć. Pan premier rok temu chyba też wiedział, że mieszkanie nie powstaje w pół roku - powiedział ekspert.