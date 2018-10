Mieszkanie plus: powstaje blisko 10 tysięcy mieszkań

Morawiecki o programie Mieszkanie Plus

W ramach rządowego programu Mieszkanie plus realizowanych jest obecnie 27 projektów. Powstaje blisko 10 tysięcy mieszkań. Wartość tych inwestycji to ponad 2,4 miliarda złotych.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa BGK Nieruchomości Ewa Syta, "pozostałe inwestycje w ramach programu Mieszkanie plus zlokalizowane są na terenie miasta st. Warszawy – m.in. osiedle Nowe Jeziorki przy ul. Karczunkowskiej oraz Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Toruniu, Wałbrzychu, Dębicy, Pelplinie, Skawinie, Radomiu, Świdniku, Łowiczu, Zamościu, gminie Kobierzyce, Łodzi oraz Zakliczynie".

Wyliczanka inwestycji

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa BGK Nieruchomości Ewa Syta, "pozostałe inwestycje w ramach programu Mieszkanie plus zlokalizowane są na terenie miasta st. Warszawy – m.in. osiedle Nowe Jeziorki przy ul. Karczunkowskiej oraz Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Toruniu, Wałbrzychu, Dębicy, Pelplinie, Skawinie, Radomiu, Świdniku, Łowiczu, Zamościu, gminie Kobierzyce, Łodzi oraz Zakliczynie".

Jak informował Barszcz, do końca tego roku "planowany stan realizacji to ma być blisko 30 tys. mieszkań z ostateczną decyzją inwestycyjną". "Wartość tych inwestycji to 8,7 mld zł" - powiedział.

"Analizujemy natomiast inwestycje, w ramach których może powstać 117 tys. mieszkań, w ramach rządowego programu Mieszkanie plus" - mówił Barszcz. Łącznie 406 projektów o wartości 33 mld 693 mln zł".

Mieszkanie plus

Celem programu Mieszkanie Plus jest budowa tanich mieszkań pod wynajem z możliwością późniejszego wykupu nieruchomości. Program działa w dwóch obszarach. Obszar społeczny realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów Społecznego Budownictwa Czynszowego oraz wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Kilka dni temu Polski Fundusz Rozwoju został właścicielem spółki BGK Nieruchomości, realizującej inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus. "Chcemy w najbliższych miesiącach zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus" - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.