W zależności od regionu maksymalna wysokość dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na start dla czteroosobowego gospodarstwa domowego może wynieść zgodnie z ustawą od 300 do 500 złotych - wynika z informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W minionym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do czynszu tzw. program Mieszkanie na start. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Dopłaty będą udzielane do 15 lat i będą skierowane do rodzin z dziećmi, ludzi młodych, osób niepełnosprawnych i seniorów.



Pomoc finansowa dla osób o umiarkowanych i niższych dochodach w utrzymaniu wynajmowanych mieszkań przez długi czas trafi do chętnych niezależnie od tego, czy będą wynajmować mieszkanie od towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej czy na rynku komercyjnym.

Jakie dopłaty?

Jak wynika z analiz resortu, na największe miesięczne dopłaty mogą liczyć 4-osobowe rodziny z Warszawy, tj. 561 zł. W Gdańsku wyniosą one 507 zł, w Krakowie - 473 zł, we Wrocławiu - 471 zł, w Katowicach - 423 zł. Najmniejsze dopłaty będą przysługiwały w Łodzi - 375 zł oraz w Opolu - 374 zł.



Natomiast średnie dopłaty w województwach dla takiej rodziny resort przewiduje w pomorskim - 454 zł, a najmniej będą mogli otrzymać mieszkańcy woj. opolskiego - 306 zł.



O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy. Ponadto jest najemcą mieszkania wybudowanego przez inwestora we współpracy z gminą lub spółką gminną. Mieszkanie musi zostać zasiedlone po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej i wówczas dopłaty będą obowiązywało dla danego lokalu przez 20 lat.

Kryteria