Odtwórz: Muszyński: do końca roku oddanych będzie tysiąc mieszkań

Odtwórz: Soboń o Mieszkaniu Plus

Odtwórz: Stanisław Karczewski o programie Mieszkanie Plus

O 5 procent wzrosły średnio w ciągu zaledwie trzech miesięcy ceny ofertowe mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym - wynika z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io. Największe zmiany odnotowano w Radomiu i Katowicach.

Sprzedający mieszkania mają coraz większe oczekiwania cenowe.

Ceny mieszkań rosną

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w ciągu zaledwie trzech miesięcy ceny ofertowe w 16 badanych miastach wzrosły średnio o 5 procent. Najbardziej podrożały w Radomiu - o 10 procent i Katowicach - o 9 procent.

"W przypadku porównania do poziomu sprzed roku, we wszystkich miastach obserwujemy dwucyfrowe wzrosty" - czytamy.



"Dane na temat cen ofertowych nie dają dużych nadziei na to, że w najbliższym czasie ceny spadną. Obecnie wciąż rosną. Jedynym wyjątkiem jest Bydgoszcz, gdzie pozostały na poziomie z lutego. Średnio na całym rynku wzrosły o 5 procent w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Kontynuowanie takiego tempa oznaczałoby, że w ciągu 12 miesięcy wzrost osiągnie aż 21 procent" - powiedział Anton Bubiel z Rentier.io.









Ceny mieszkań to mediany, które wyliczono na podstawie analizy 40 303 ogłoszeń sprzedaży dostępnych w internecie w maju 2019 roku. Wartości są publikowane tylko dla rynków, na których liczba ogłoszeń przekracza 100.

Oprocentowanie kredytów

Mniej wniosków o kredyty mieszkaniowe Łącznie w maju tego roku liczba osób, które złożyły wniosek o kredyt mieszkaniow... zobacz więcej » Autorzy raportu zwrócili uwagę, że jednocześnie banki zaczęły też podnosić koszty kredytów hipotecznych. W czerwcu, w porównaniu z majem, aż cztery banki wprowadziły podwyżki oprocentowania kredytów hipotecznych.

"Zmiany na szczęście nie są duże (o 0,1-0,2 punktu procentowego), ale i tak spowodowały, że średnie oprocentowanie kredytów z najniższym (10 procent) wkładem własnym wzrosło do 4,11 procent, czyli najwyższego poziomu od września 2017 roku" - wskazał Jarosław Sadowski z Expandera.

"Warto też dodać, że te zmiany wpłynęły na kolejny spadek dostępnej kwoty kredytu dla 3-osobowej rodziny z dochodem 5000 złotych netto. Średnio mogą oni liczyć na 313 tysięcy złotych. To o prawie 30 000 złotych mniej niż przed rokiem i aż o 150 000 złotych mniej niż w 2015 roku" - dodał.