Ofertowe ceny mieszkań w czwartym kwartale 2019 roku w porównaniu do kwartału wcześniej wzrosły niemal we wszystkich dużych miastach w Polsce - wynika z analizy Expandera i Rentier.io. Wyjątkiem były Bydgoszcz i Gdynia, gdzie nieco niższe były przeciętne ceny dużych lokali.

Lawina ogłoszeń

Z przygotowanego przez Expandera i Rentier.io opracowania wynika, że liczba ogłoszeń sprzedaży mieszkań w ostatnim czasie rosła "lawinowo". "W IV kwartale 2020 r. w internecie zaobserwowaliśmy aż 120 297 ogłoszeń sprzedaży mieszkań. W III kw. było to 94 123, a więc wzrost jest imponujący" - poinformowano w komunikacie Expandera i Rentier.io.

Zdaniem ekspertów stoją za tym m.in spekulanci. "Za ich sprawą mieszkania, które zostały sprzedane jakiś czas temu, szybko wracają na rynek i tym samym podwyższają liczbę wystawionych ofert" - dodano.

W analizie zwrócono uwagę, że w czwartym kwartale ubiegłego roku ceny ofertowe małych lokali były wyższe o 4,6 procent, średnie o 5,0 procent, a najwolniej rosły ceny dużych - o 2,6 procent. Trzy miesiące temu sytuacja była odwrotna, czyli najbardziej drożały duże mieszkania.

Jak wskazano, po tym spowolnieniu w segmencie dużych lokali, skala wzrostów w skali roku się wyrównała i niezależnie od wielkości mieszkania ceny są wyższe o około 13 procent rok do roku.

Mieszkania na sprzedaż

Największy wzrost w ostatnim kwartale odnotowano w Katowicach, gdzie mieszkania o powierzchni do 35 m kw. zdrożały o około 10 procent kwartał do kwartału. W czwartym kwartale za metr kwadratowy takiej nieruchomości trzeba było zapłacić 7290 zł, podczas gdy wcześniej mediana wynosiła 6619 złotych.

Ofertowe ceny małych mieszkań wyraźnie wzrosły również w: Krakowie - z 9545 do 10 023 zł za m kw. oraz Lublinie - z 6758 do 7179 zł za m kw.

W przypadku mieszkań średniej wielkości (35-60 m kw.) największy wzrost odnotowano w: Gdańsku - z 8395 do 8999 zł za m kw. oraz Katowicach - z 5850 do 6445 zł za m kw.

Z raportu wynika, że w dwóch miastach spadły ceny dużych mieszkań, o powierzchni powyżej 60 m kw. Chodzi o Gdynię oraz Bydgoszcz, gdzie ceny zniżkowały o odpowiednio 5,5 i 2,7 procent. W Gdyni za metr kwadratowy dużego mieszkania w czwartym kwartale trzeba było zapłacić 8172 zł (wobec 8655 zł w trzecim kwartale). W Bydgoszczy było to zaś 5538 zł (5689 zł wcześniej).

Źródło: Expander Ceny mieszkań w czwartym kwartale 2019 roku CENY MIESZKAŃ W TRZECIM KWARTALE

Ceny mieszkań podane w raporcie to mediany, które wyliczono na podstawie analizy 120 297 ogłoszeń sprzedaży dostępnych w internecie w czwartym kwartale 2019 roku.