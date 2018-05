Odtwórz: Pierwsi najemcy odebrali klucze do Mieszkań plus

Drożeją mieszkania deweloperskie na głównych krajowych rynkach nieruchomości - wynika z analizy, przygotowanej przez eksperta portalu RynekPierwotny.pl. Jarosława Jędrzyńskiego. Średni kwietniowy wzrost licząc rok do roku wyniósł 7,5 procent.

Zdaniem eksperta obecny wzrost jest najwyższy w ostatnich kilku latach. - Od początku boomu na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych ceny nowych mieszkań wzrosły średnio o około 17 proc., z czego wynika, że gros zwyżki przypadło właśnie na okres minionych 12 miesięcy - zauważył Jarosław Jędrzyński.

Analiza dotyczyła cen na rynkach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku oraz Poznaniu.

Silne przyśpieszenie

- Po okresie względnej stabilizacji z lat 2014–2016 zauważamy stosunkowo silne przyspieszenie wzrostu stawek za metr kwadratowy lokali - dodał ekspert.

- Podobna tendencja powinna obowiązywać także do końca tego roku - dodał Jędrzyński.



Jak zauważył ekspert, "podaż (liczba- red.) mieszkań w ofercie deweloperskiej utrzymuje się na względnie stałym poziomie z lekką tendencją malejącą". - Obecnie na omawianych rynkach oferta liczy sobie niespełna 47 tys. lokali i jest mniejsza niż przed rokiem o około 6 proc. - podał Jędrzyński.

"Ceny rosną do granic możliwości"

Według Macieja Górki, dyrektora ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl, "deweloperzy, korzystając z koniunktury, podnoszą ceny do granic możliwości siły nabywczej". Jego zdaniem rynek jest tak rozpędzony, że także w kolejnych kwartałach można się spodziewać dalszych wzrostów cen nowych mieszkań.

- Wzrost cen na pierwotnym rynku mieszkaniowym odnotowywany jest już od początku 2015 roku, a z tak wysoką dynamiką mamy do czynienia od pierwszych miesięcy 2017 roku - zauważa Górka.



- Wpływ na ten stan rzeczy ma przede wszystkim rosnący z roku na rok popyt, pobudzony wzrostem gospodarczym, relatywnie niskimi stopami procentowymi, niskim wskaźnikiem bezrobocia i rosnącymi średnimi płacami - podał dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl.



Jak zauważył ekspert "w zeszłym roku prawie 60 proc. sprzedaży na rynku pierwotnym odbyła się w celach inwestycyjnych, ponieważ obecnie uzyskiwana średnia rentowność z najmu jest na poziomie 6-9 proc. w skali roku".

- Ten wzmożony popyt napędza rynek deweloperski, który nie nadąża z budową mieszkań - podał Górka.

Brakuje robotników

Ceny mieszkań na rynkach pierwotnych rosną między innymi dlatego, że brakuje robotników - ocenił w rozmowie z PAP dyrektor generalny HRE Think Tank Michał Cebula.

Jak wyjaśnił, "zaczyna brakować, już w tym momencie, rąk do pracy, co bezpośrednio wiąże się z koniecznością ponoszenia przez deweloperów kolejnych kosztów".

- Firmy budowlane wykorzystują wszystkie zasoby mocy, a i tak nie są w stanie wybudować więcej mieszkań rocznie" - zauważył. - Nie bez znaczenia jest również wzrost cen materiałów budowlanych - dodał.

Koszty gruntów

Zdaniem prezesa Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa Piotra Hofmana przyczyny obecnego boomu na rynku deweloperskim nie są dla rynku pozytywne, ponieważ wiążą się głównie z bardzo dużym wzrostem cen ziemi na terenie miast.



Jak ocenił, "gruntów jest po prostu mało, co wynika głównie z ograniczeń w ich nabywaniu, związanych ze zmianą przepisów prawa sprzed około dwóch lat (m.in. ograniczenia wynikające z ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw - red.)".



- Deweloperzy, którzy posiadali jeszcze nieruchomości nabyte przed rokiem 2016, już wprowadzili do sprzedaży mieszkania - zauważył prezes.

Jak dodał, organizacje branżowe, w tym Polski Związek Firm Deweloperskich, apelują do rządu o nowelizacje ustawy sprzed dwóch lat, która pozwoli na odblokowanie m.in. gruntów rolnych w granicach miast.

Dane GUS

Według danych GUS w trzech pierwszych miesiącach tego roku oddano do użytkowania 44 tys. 908 mieszkań, czyli o 10,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Deweloperzy oddali do użytkowania 24 tys. 898 mieszkań, czyli o 12,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.



W okresie trzech miesięcy 2018 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 66 tys. 766 mieszkań, tj. o 10,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku (kiedy notowano wzrost o 42,8 proc.).