Od stycznia do listopada 2019 roku oddano do użytku 184,3 tysiąca mieszkań, czyli o 11,6 procent więcej niż przed rokiem - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W całym 2018 roku oddano do użytku 184,8 tysiąca mieszkań.

Z wstępnych danych GUS wynika, że w okresie jedenastu miesięcy 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Rośnie liczba mieszkań

Deweloperzy przekazali do eksploatacji 116,3 tys. mieszkań (17 proc więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.), natomiast inwestorzy indywidualni - 62 tys. mieszkań tj. o 3,3 proc. więcej niż w ubiegłym roku. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 96,7 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania.

Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (1962 wobec 2545); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 4078 mieszkań, tj. o 29,7 proc. więcej - czytamy w opracowaniu GUS.

W październiku ówczesny minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński szacował, że w tym roku możliwe jest przekroczenie bariery 200 tysięcy mieszkań oddanych do użytkowania. W 2018 roku było ich niemal 185 tysięcy.

Pozwolenia i zgłoszenia

W okresie jedenastu miesięcy 2019 roku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 248,4 tys. mieszkań, tj. o 4,5 proc więcej niż w analogicznym okresie ubiegłym roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (154,3 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (90,2 tys.), tj. po 5,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r.



Urząd wskazał, że przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w okresie styczeń - listopad 2019 r. wyniosła 88,8 mkw. W porównaniu do tego okresu ub. roku przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania zmniejszyła się o 2,1 mkw.