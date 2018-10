Na rynku wtórnym najbardziej drożeją mieszkania nad morzem - mówi analityk rynku nieruchomości Home Broker Marcin Krasoń. Jak dodaje, czas wzrostów powoli kończy się i w przyszłym roku ceny mieszkań nie powinny już rosnąć.

- Najbardziej dynamiczny wzrost obserwujemy w Gdańsku - powiedział Krasoń. - Coraz więcej osób kupuje mieszkania w celach inwestycyjnych w pobliżu morza, a rynek pierwotny nie jest w stanie zaoferować tylu nieruchomości - zauważył ekspert.

Jakie prognozy?

Jak wyliczył Krasoń (na podstawie danych NBP) średnia transakcyjna cena metra kwadratowego mieszkania w Gdańsku w drugim kwartale 2018 roku była o 8,8 procent wyższa niż rok wcześniej. Za metr kwadratowy płacono średnio 6 tys. 563 zł (rok wcześniej 6 tys. 30 zł). Obliczenia Home Broker pokazują, że w ciągu trzech ostatnich lat metr kwadratowy mieszkania nad morzem zdrożał blisko 30 procent (w drugim kwartale 2015 roku płacono 5 tys. 113 zł za metr kwadratowy).



Dla porównania Home Broker podaje średnie transakcyjne ceny metra kwadratowego w Warszawie: wzrosła ona w ciągu trzech lat o 9,1 procent (do blisko 8 tys. zł). We Wrocławiu w tym samym czasie metr kwadratowy mieszkania zdrożał o 18,8 procent (do 6 tys. 77 zł).



Zdaniem Krasonia ceny w Gdańsku urosły najbardziej z powodu "popularności rynku wtórnego". - Lokale w pasie nadmorskim cieszą się dużą popularnością, ponieważ mają duży potencjał zysku z najmu krótkoterminowego, który w ostatnich kwartałach mocno zyskuje w Polsce - podał Krasoń. Jak zauważył analityk, "w zbiorze danych transakcyjnych sprzedanych mieszkań jest coraz więcej drogich mieszkań".

Krasoń przypomniał, że "ceny mieszkań rosną od kilku lat, jednak jesteśmy już blisko końca tego procesu". - W przyszłym roku dojdziemy do chwili, w której stawki przestaną rosnąć - podsumował.

O drożejących cenach mieszkań w Gdańsku mogliśmy także przeczytać w ostatnich tygodniach w raporcie Metrohouse i Expandera. - Dla inwestorów Gdańsk jest bardzo dobrym miejscem do lokowania swojego kapitału. Z jednej strony mogą liczyć na wynajem długoterminowy, ale w ostatnim czasie wielu inwestorów wybiera opcję wysoko rentownych wynajmów na doby, które z powodzeniem konkurują z ofertą hoteli - wskazał Marcin Jańczuk z Metrohouse.

Budowa nowych mieszkań