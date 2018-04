Chcemy wybudować w 2019 roku około pięć tysięcy drewnianych domów lub mieszkań dla pięciu tysięcy rodzin - powiedział w czwartek minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że planowana jest budowa nie tylko domów jednorodzinnych, ale także wielorodzinnych.

Kowalczyk zapytany, na jakim etapie są prace nad "drewnianym Mieszkaniem plus", który był zapowiedziany ponad pół roku temu, odparł: "chcemy zrobić w 2019 roku około pięć tysięcy domów, mieszkań; pięć tysięcy rodzin zaopatrzymy w mieszkania lub domy drewniane".

Drewniane domy

- Ten program domów drewnianych będzie wpisywał się w cały program rządowy Mieszkanie plus, więc będzie to na takich samych warunkach, a więc na wynajem, na wynajem z dochodzeniem do własności. To będą takie same warunki jak dla pozostałych użytkowników programu Mieszkanie plus - podkreślił w czwartek w Radiu Plus szef MŚ.

Na początku września ubiegłego roku Lasy Państwowe zapowiedziały budowę drewnianych domów pod wynajem. List intencyjny w sprawie współpracy w ramach projektu "Polskie domy drewniane - żyj w zgodzie z naturą" podpisał ówczesny minister środowiska Jan Szyszko.

- Charakterystyczne będzie to, że będą to domy drewniane. Będą to domy jednorodzinne, ale nie tylko - będą domy wielorodzinne - powiedział w czwartek Henryk Kowalczyk.



Minister środowiska zapowiadał wcześniej, że pierwsze drewniane domy z programu Mieszkanie plus będą wybudowane w tym roku na południu Polski na gruntach Lasów Państwowych. Podkreślił wówczas, że takie domy są tańsze w budowie i energooszczędne.

Zmiany w programie Mieszkanie plus

Przyznał, że w 2016 roku program Mieszkanie plus miał inny kształt. Na przykład koszt wynajmu mieszkania miał wynosić od 10-20 zł za metr kwadratowy. - Natomiast te zamiary mogłyby się spełnić, jeślibyśmy w to włożyli grunty Skarbu Państwa jako udział w budownictwie - tłumaczył.



- Zmieniło się podejście i filozofia programu Mieszkanie plus i będzie on funkcjonował na normalnych warunkach rynkowych, natomiast dla najuboższych planowane są dopłaty do czynszów - powiedział. Dodał, że "ceny najmu będą cenami rynkowymi".



- Trochę nie jestem do końca usatysfakcjonowany. Przede wszystkim tempo - to jest już trzeci rok, a my tak naprawdę przygotowujemy się na przyszły rok, gdy - zgodnie z zapowiedziami - ma się rozpocząć intensywna budowa - podsumował Kowalczyk.