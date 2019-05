Nie idzie dobrze, ale będzie - przyznał we wtorek w RMF FM Stanisław Karczewski, pytany o postępy przy realizacji rządowego programu Mieszkanie plus. - Nie można zrobić wszystkiego w jednej kadencji - tłumaczył marszałek Senatu.

Karczewski mówił, że "są już pierwsze efekty" realizacji programu Mieszkanie plus. - Będziemy współpracować z samorządami. Chcemy, żeby tych mieszkań było coraz więcej i ten program będzie realizowany - dodał.

Jak zaznaczył, program "to nie jest wydawanie pieniędzy, to jest dobra inwestycja".

- Na ten program będziemy na pewno zwracać uwagę. Potrzeba dłuższego czasu na jego realizację - powiedział marszałek Senatu.

W marcu br. wicepremier Beata Szydło, odnosząc się do liczby lokali oddanych do użytku w ramach programu Mieszkanie Plus powiedziała na antenie RMF FM: "Życzyłabym sobie, by tych mieszkań było w tym momencie więcej".

- Ja nie będę podawać liczby mieszkań, które powstaną w ciągu najbliższych lat, bo uważam, że to nie ma sensu - mówiła Szydło. Jak dodała, "najważniejsze jest, by program był cały czas w realizacji".

- Nie twierdzę, że jestem zadowolona z postępu i tempa prac - stwierdziła wicepremier.

Deklaracja premiera

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia ubiegłego roku, podczas konwencji PiS, premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że w 2019 roku ma być w budowie kilkadziesiąt tysięcy mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Później zachęcał, by w kwietniu 2019 roku "rozliczyć" go z tej obietnicy. - Wtedy zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu Mieszkanie plus zostanie wybudowane - powiedział Morawiecki.

W połowie maja ekspert PFR Nieruchomości Marek Wielgo poinformował, że w ramach programu Mieszkanie plus oddano 867 mieszkań w Białej Podlaskiej, Jarocinie, Kępnie, Gdyni i w Wałbrzychu. Jak dodał w Gdyni i w Wałbrzychu trwa "komercjalizacja" tych mieszkań, zapełnianie ich najemcami.

Wielgo zaznaczył również, że w budowie jest obecnie 663 mieszkań (w Jarocinie, Katowicach, Kępicach), a blisko 15,5 tys. jest w fazie projektowania (rozpoczęcie budowy w ciągu roku, dwóch).

Nowelizacja ustawy

Pod koniec marca rząd przyjął nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która ma ułatwić budowę nowych mieszkań w programie. 16 maja nowelizację przyjął Sejm, a we wtorek senackie komisje: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej opowiedziały się za przyjęciem nowelizacji ustawy o KZN.

Mieszkanie plus czeka na nowelę. Projekty 50 tysięcy mieszkań do połowy roku Program Mieszkanie plus ruszy pełną parą po nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobi... zobacz więcej » Ma ona pozwolić na zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób Nieruchomości i przyspieszyć realizację programu Mieszkanie plus.

Nowe przepisy umożliwiają pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Podmioty te będą musiały przekazywać cyklicznie do KZN wykazy nieruchomości, którymi gospodarują.

W przypadku gdy nieruchomość ujęta w wykazie zostanie przekazana do zasobu, którym gospodaruje KZN, spółkom wypłacana będzie kwota – oparta na wartości rynkowej nieruchomości – która zabezpieczy ich interesy majątkowe.



Nowela pozwolić ma również na efektywniejszy udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW) w zasilaniu Zasobu Nieruchomości gruntami, które będą mogły być wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe.

Ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu 2017 roku. Przepisy przygotowane zostały w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. KZN miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których miały powstać lokale w ramach Mieszkania plus.