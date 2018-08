Sprawdzenie prawa własności lokalu, dobrze skonstruowana umowa i protokół zdawczo-odbiorczy. To tylko niektóre kwestie, o których muszą pamiętać studenci, podpisując umowę najmu. Przypominamy, jak postępować, by transakcja przebiegła bezpiecznie.

1. Sprawdzenie kontrahenta

Na rynku najmu, jak i wszędzie indziej, spotkać można nieuczciwych ludzi. Jak zauważa Marcin Krasoń z Home Broker, ryzyko nieprzyjemności można zminimalizować, sprawdzając drugą stronę transakcji przed podpisaniem umowy i przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy. Należy między innymi zweryfikować, czy osoba, z którą rozmawiamy jest tym, za kogo się podaje oraz czy na pewno ma prawo do dysponowania nieruchomością.

"Nie ma się co bać poprosić o zaprezentowanie dwóch dokumentów tożsamości i aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego, że dana osoba może dysponować danym lokalem. Jeśli ktoś będzie próbował uniknąć takiej otwartości, istnieje ryzyko, że ma coś za uszami" - zwraca uwagę analityk.

2. Pośrednik

Informacji o danej osobie można poszukać w internecie, lecz najlepiej po prostu skorzystać z usług kogoś, kogo poleci nam znajomy.

3. Unikaj dodatkowych opłat

W przypadku korzystania z usług pośrednika warto pamiętać o tym, by umowa była tak skonstruowana, że jakiekolwiek koszty poniesiemy dopiero po podpisaniu umowy najmu.

Należy zatem unikać pośredników, którzy naliczają prowizję na przykład za pokazanie mieszkania czy za bazę kontaktów do właścicieli.

4. Umowa najmu

Jedną z najważniejszych rzeczy jest umowa najmu, która powinna w równym stopniu zabezpieczać interesy zarówno wynajmującego (właściciela mieszkania) jak i najemcy.

Dokument ten powinien precyzować prawa i obowiązki obu stron. Chodzi między innymi o pokrywanie kosztów utrzymania nieruchomości czy możliwość rozwiązania umowy.



Przed podpisaniem umowy można też omówić kwestię wakacji - gdy mieszkania studenckie zwykle stoją puste - aby czynsz wynosił w tym czasie na przykład połowę. Warto, by wszystkie ustalenia były precyzyjnie zapisane w umowie. Podobnie jak na przykład to, ile osób będzie lokatorami danego mieszkania.

5. Kaucja

Jednym z elementów umowy najmu, który zabezpiecza interesy właściciela lokalu, jest kaucja.

Powszechną praktyką jest, że podpisując umowę przekazuje się wynajmującemu kaucję w wysokości na przykład jednego czynszu. To pieniądze na poczet ewentualnych kłopotów z płatnościami lub zniszczeń w mieszkaniu.

Po zakończeniu najmu, kaucja wraca do najemcy, chyba że będą powody, by wynajmujący ją zatrzymał. Na przykład zniszczenia w mieszkaniu wykraczające poza normalne zużycie.

6. Protokół zdawczo-odbiorczy

Marcin Krasoń zauważa, że oprócz umowy, sporządza się też protokół zdawczo-odbiorczy.

To załącznik, który opisuje stan nieruchomości i jej wyposażenia. Dobrze opracowany powinien przy zakończeniu umowy rozwiać wątpliwości co do tego, czy najemca oddaje lokal w odpowiednim stanie.

"Warto dołączyć do niego dokumentację fotograficzną, gdyż szczegółowe opracowanie protokołu leży w interesie obu stron. Wynajmując używane mieszkanie należy liczyć się z tym, że pewne jego elementy mogą być już w jakimś stopniu zużyte, dokumentacja fotograficzna pokaże stopień ich zużycia" - wskazuje ekspert.