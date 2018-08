Odtwórz: Tak wyglądają Mieszkania plus w Białej Podlaskiej

Wzrosty cen mieszkań w Warszawie powodują większe zainteresowanie zakupem działek pod miastem i budową domu. W Łodzi, za metr kwadratowy nowego mieszkania trzeba zapłacić blisko 1,3 tysiąca złotych więcej, niż za mieszkanie z rynku wtórnego. W niektórych miastach ceny rosną w tempie dwucyfrowym – wynika z analizy przygotowanej wspólnie przez ekspertów Expandera, Metrohouse i RynekPierwotny.pl.

WARSZAWA

Wzrosty cen mieszkań w Warszawie powodują większe zainteresowanie zakupem działek pod miastem i budową domu. Na rynku pierwotnym nic nie wskazuje na to, aby trend wzrostowy szybko się zakończył.

Dane RynekPierwotny.pl wskazują, że średnia ofertowa stawka za 1 mkw. nowego mieszkania deweloperskiego wzrosła o 3,2 proc. (do 8110 zł w II kw. 2018 r.). Taka zmiana miała miejsce pomimo dużej konkurencyjności stołecznego rynku i sporej podaży oferowanych mieszkań. Można oczekiwać, że w kolejnych kwartałach przeciętna cena mieszkań z rynku pierwotnego nadal będzie rosła. Do takich wniosków prowadzą różnice cenowe pomiędzy sprzedawanymi mieszkaniami i lokalami z niedawno rozpoczętych projektów deweloperskich. Specustawa mieszkaniowa z podpisem prezydenta Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z pięciu lat do roku oraz... zobacz więcej »

Z kolei średnia cena mkw. mieszkania na rynku wtórnym wynosi już 8270 zł. - W erze prosperity, każdy kto ma nieruchomość na sprzedaż jest w uprzywilejowanej sytuacji. W obecnej sytuacji rynkowej nie tylko mieszkania przeżywają boom. Wzrosła również sprzedaż działek budowlanych. Nieruchomości gruntowe budzą większe zainteresowanie klientów popytowych niż w latach ubiegłych – podsumowuje ostatni okres na rynku Mateusz Skolimowski z warszawskiego oddziału Metrohouse.

W stolicy poszukiwane są głównie grunty w granicach miasta, ale także w okolicach dobrze skomunikowanych przedmieść. – Klienci dobrze wiedzą, ze za cenę 70-90 metrowego mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji w stolicy, mogą kupić działkę i zbudować na niej 120-150 metrowy dom - dodaje Skolimowski.

KRAKÓW

W porównaniu do innych miast, w Krakowie ceny mieszkań nie rosną tak szybko. Podwyżki cen jednak są zauważalne, a nabywcy muszą liczyć się z ryzykiem kontynuacji tego trendu.

Średnia cena mieszkań na rynku wtórnym w Krakowie wynosi obecnie 6528 zł. Jest to o ponad 6 proc. więcej niż przed rokiem, ale wzrosty cen nie są tu tak bardzo widoczne jak w innych miastach. W Gdańsku czy Poznaniu średnioroczne wzrosty przekraczają 10 proc.

Z danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że w mieście odnotowano najniższy wzrost średniej ofertowej ceny za 1 mkw. nowego mieszkania (+1,6 proc.). Średnią ofertowa cena krakowskiego metrażu w II kwartale bieżącego roku ukształtowała się na poziomie 7110 zł/mkw.

W okresie letnim można zaobserwować zdecydowany wzrost zainteresowania nieruchomościami gruntowymi i domami. W przypadku rynku wtórego mieszkań ceny transakcyjne mieszkań wynoszą średnio 6240 zł. Jest to aż 14 proc. więcej niż przed rokiem.

GDAŃSK

Jak twierdzą doradcy Metrohouse, na rynku trójmiejskim od jakieś czasu daje się zauważyć znaczące odwrócenie trendu – do biur pośrednictwa o pomoc o wiele częściej zgłaszają się klienci poszukujący mieszkania, niż ci którzy mierzą się ze sprzedażą nieruchomości.

Niezmiennie duże zainteresowanie dotyczy zarówno rynku pierwotnego jak i wtórnego. Powodzeniem cieszą się mieszkania inwestycyjne, jak i te do zamieszkania.

W przypadku rynku wtórego, ceny transakcyjne mieszkań wynoszą średnio 6240 zł. Jest to aż 14 proc. więcej niż przed rokiem. Szybko rosną też ceny nowych lokali. Przeciętna cena gdańskiego metrażu, w ciągu kwartału wzrosła o 12,3 proc. (z 6146 zł do 6902 zł).

WROCŁAW

We Wrocławiu największe wzrosty cen dotyczą rynku pierwotnego, gdzie za mkw. trzeba zapłacić już ponad 6700 zł. Mieszkania z rynku wtórnego są sprzedawane średnio o ponad 700 zł za mkw. taniej. Senat poparł drewniane Mieszkanie plus Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy Prawo ochrony środowiska, która powoł... zobacz więcej »

Dane sprzedażowe z rynku wtórnego mieszkań wskazują, że wrocławski rynek, na tle innych miast, charakteryzuje się wyjątkową stabilnością. – Mieszkania z drugiej ręki są sprzedawane średnio po 5940 zł za mkw. Bardzo podobne poziomy cen obserwowaliśmy przed rokiem, mówi Marcin Jańczuk z Metrohouse.

Tymczasem na rynku pierwotnym, pod względem skali zmian cen, Wrocław wyprzedził Warszawę, Kraków oraz Łódź. Średnia ofertowa cena 1 mkw wzrosła we Wrocławiu o 5,7 proc. (względem I kw. 2018 r.).

- Szybki skok cen wrocławskich mieszkań sugeruje, że tamtejsi deweloperzy również mają kłopoty ze wzrostem kosztów budowy oraz cen działek - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

ŁÓDŹ

Prawie 1300 zł za mkw. wynosi różnica pomiędzy mieszkaniami na rynku wtórnym i pierwotnym. Eksperci twierdzą, że taka sytuacja jest idealna dla mieszkań z drugiej ręki, które zyskują na popularności w momencie dalszych wzrostów cen inwestycji deweloperskich.

Według danych portalu RynekPierwotny.pl średnia cena ofertowa nowych mieszkań w Łodzi wrosła o 2,8 proc. w skali kwartału. Za 1 mkw. nowego mieszkania trzeba zapłacić już 5468 zł.

– Można przypuszczać, że już niebawem na łódzkim rynku pierwotnym zostanie przekroczona symboliczna granica cenowa 5500 zł/mkw. Aktualne ceny lokali deweloperskich mogą jednak zwrócić uwagę nabywców na „tani” rynek używanych łódzkich mieszkań, mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku wzrosty cen mieszkań na łódzkim wtórnym rynku mieszkaniowym przekraczają 7 proc. Obecnie za mkw. lokalu trzeba zapłacić średnio 4177 zł.

POZNAŃ

Według obliczeń serwisu RynekPierwotny.pl, Poznań w II kw. 2018 r. był jednym z dwóch liderów pod względem tempa wzrostu cen nowych mieszkań. Na terenie stolicy Wielkopolski, średnia ofertowa cena 1 mkw. lokalu deweloperskiego wzrosła z 5855 zł (I kw. 2018 r.) do 6417 zł (II kw. 2018 r.). W ujęciu procentowym oznaczało to zmianę o 9,6 proc. Takie kwartalne wzrosty cen po raz ostatni zdarzały się w Poznaniu ponad dziesięć lat temu, gdy trwał poprzedni boom mieszkaniowy.

Tymczasem na rynku wtórnym ceny mieszkań w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku wzrosły o 11 proc., tyle samo co w Warszawie. – Dziś za mkw. w Poznaniu płacimy średnio 5905 zł.

Mimo wzrostów najwięcej transakcji dotyczy dużych powierzchniowo mieszkań.