Ceny mieszkań w największych miastach Polski są wyższe o 4,6 procent niż rok temu - czytamy w najnowszym raporcie Home Broker i Open Finance. Analitycy zaobserwowali wzrost cen w większości badanych miast. Rynek napędzają kredyty mieszkaniowe. Coraz chętniej się zadłużamy, bo poprawia się nasza sytuacja finansowa.

Z 23 miast ujętych w analizie, w ostatnich 12 miesiącach, ceny wzrosły w 17. Największy wzrost odnotowano w Bydgoszczy (10,1 proc.), Rzeszowie (7 proc.), Łodzi (6,3 proc.) i Białymstoku (6,2 proc.).

Stolica najdroższa

W największych miastach wahania cen były mniejsze. W Poznaniu ceny mieszkań wzrosły w ciągu roku o ponad 5 proc., w Gdańsku o 4,5 proc., a w Warszawie o 3,5 procent. Z kolei w Krakowie średnia stawka za metr kwadratowy mieszkania zmniejszyła się o 1,2 proc.

W stolicy za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić teraz średnio 7169 zł, zdecydowanie najwięcej w kraju. Na kolejnym miejscu znalazł się Kraków (6099 zł), a następnie Wrocław (5835 zł) i Gdańsk (5745 zł).

Kolejki po kredyty

Autorzy raportu podkreślają, że choć ceny rosną to nie galopują. Ich zdaniem, rynek napędzają kredyty hipoteczne. Powołują się na dane Biura Informacji Kredytowej, z których wynika, że w lutym popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł o 13,4 proc. rok do roku.

Do zaciągania kredytów zachęca Polaków coraz lepsza sytuacja finansowa. "Polacy coraz chętniej się zadłużają, bo poprawia się ich sytuacja finansowa. Pracuje coraz więcej osób, a poziom wynagrodzeń rośnie" - podkreślają autorzy raportu i dodają, że "nie można zapominać też kwocie około 2 miliardów złotych, które co miesiąc trafiają na konta beneficjentów programu 500 plus".

Autorzy raportu zauważają jednak, że banki zachowują wstrzemięźliwość. Co prawda chętnie udzielają kredytów, ale nie łagodzą prowadzonej polityki.