Choć wydaje się, że największe wzrosty mamy już za sobą, to ceny mieszkań nie przestają rosnąć. Jak zauważają analitycy, niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się kredyty hipoteczne.

Według najnowszego raportu Expandera i Rentier.io - w którym zbadano 16 największych miast w Polsce - tylko w tym roku ceny mieszkań, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, wzrosły już o 7 proc. W 2018 roku były obserwowane kilkunastoprocentowe wzrosty.

"Zarówno sprzedający na rynku wtórnym, jak i deweloperzy nie mają zamiaru obniżać cen. Wręcz przeciwnie" - dodano.

Kredyty

Zwłaszcza że nie słabnie zainteresowanie kredytami hipotecznymi. Według wtorkowych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w kwietniu 2019 r. wzrosła w Polsce o 18,0 proc. w stosunku do kwietnia 2018. W ujęciu liczbowym w kwietniu banki udzieliły łącznie 21,5 tys. kredytów, co stanowi wzrost o 7,9 proc.

Jak oceniają eksperci, takie dane są niespodzianką, ponieważ w poprzednich miesiącach liczba kredytów spadała i wydawało się, że rynek stopniowo spowalnia. Drożejące mieszkania napędzają kredyty. Polacy zadłużają się na potęgę 5,76 miliarda złotych - to łączna wartość kredytów mieszkaniowych, które banki u... zobacz więcej »

"Ciekawostką jest to, że wypłacanych jest bardzo dużo kredytów hipotecznych, pomimo że banki ograniczają ich dostępność. Zdolność kredytowa dla 3-osobowej rodziny z dochodem 5000 zł netto wynosi średnio 320 tys. zł. To najniższa wartość, odkąd zbieramy informacje dla tego przypadku (od 2013 r.). Dla porównania dokładnie 4 lata temu taka rodzina mogła liczyć średnio na 466 tys. zł. Oznacza to spadek aż o jedną trzecią. Trzeba jednak dodać, że w tym czasie wiele osób otrzymało podwyżki wynagrodzenia, co częściowo rekompensuje negatywne zmian" – tłumaczy Jarosław Sadowski z Expandera.

Rekord

Duży ruch na rynku nieruchomości widać także w najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich, że w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. oddano do użytkowania 63,9 tys. mieszkań, czyli o 9,3 proc więcej niż przed rokiem. Sami deweloperzy przekazali do eksploatacji 39,3 tys. mieszkań.

Jak wylicza Marcin Krasoń, ekspert rynku nieruchomości z obido.pl, oznacza to, że w ostatnich 12 miesiącach działający na polskim rynku deweloperzy oddali do użytkowania 116 376 lokali mieszkalnych. To wartość wyższa o 4,9 proc. niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

"Liczba oddanych mieszkań, które wybudowano na sprzedaż lub wynajem (tak GUS definiuje mieszkania deweloperskie) jest najwyższa w historii" - stwierdził analityk.

Nic nie wskazuje też na to, by liczba mieszkań deweloperskich oddawanych do użytkowania miała w najbliższych kwartałach zacząć spadać. Powstaje coraz więcej budynków - w 2017 r. było rozpoczętych 105,5 tys. budów, aktualnie (po zagregowaniu danych w okresach 12-miesięcznych) jest to niemal 140 tys. "W niespełna półtora roku liczba ta wzrosła o jedną trzecią" - podkreślił Krasoń.

Zdaniem eksperta pewnym sygnałem stabilizacji na rynku może być jednak porównanie cen z pierwszego kwartału 2019 z ostatnim kwartałem 2018. "Średnia stawka za metr kwadratowy nowego mieszkania na sześciu największych rynkach była o 0,7 proc. niższa. Wygląda więc na to, że okres największych wzrostów mamy już za sobą" - dodał.