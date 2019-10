O 8,1 procent wzrosły ceny mieszkań w drugim kwartale 2019 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak wyjaśniono, szybciej rosły ceny mieszkań na rynku wtórnym, gdzie zwyżka sięgnęła 9,4 proc. Z kolei na rynku pierwotnym wzrost wyniósł 6,6 proc.

Z komunikatu GUS wynika ponadto, że ceny lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2019 r. w stosunku do kwartału pierwszego wzrosły o 2,3 proc. (w tym na rynku pierwotnym – o 1,6 proc. i na rynku wtórnym – o 3,0 proc.).

Gdzie rosną najszybciej?

Według GUS w drugim kwartale największy wzrost cen lokali mieszkalnych w ciągu roku zanotowano w województwie dolnośląskim (wzrost o 12 proc.), śląskim (o 10,4 proc.) i małopolskim (o 10,3 proc.). Najmniej zdrożały mieszkania w województwie opolskim, gdzie wzrost wyniósł 4,8 proc.

GUS zauważa jednocześnie, że w drugim kwartale 2019 r. ceny lokali mieszkalnych były o 21,1 proc. wyższe w porównaniu ze średnią ceną dla 2015 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 16,8 proc., a na rynku wtórnym – o 25 proc.).

Pierwotny czy wtórny - który rynek wybrać? Poradnik tvn24bis.pl >>>

Raport banku centralnego

Narodowy Bank Polski, który pod koniec września opublikował raport o rynku mieszkaniowym w 2018 roku, ocenił, że obecnie nie ma boomu kredytowego w Polsce, nie widać też spekulacji na rynku.

- Kredyty, zwłaszcza ich wartość, idzie do góry, ale szaleństwa nie ma z tymi kredytami - mówił podczas prezentacji raportu doradca w Wydziale Analiz Rynku Nieruchomości NBP Jacek Łaszek.

W dokumencie podkreślono też, że "zarówno skala napięć, jak i rozmiar sektora mieszkaniowego nie wskazują obecnie na zagrożenia wystąpienia kryzysu nieruchomościowego, czyli sytuacji, gdy problemy sektora mają znaczący i negatywny wpływ na całość gospodarki. Czas wyprzedaży całego zasobu mieszkań wystawionych na rynek przy obecnym popycie nadal wynosi mniej niż rok".

NBP wyjaśnił, że w 2018 roku rosły ceny mieszkań, jednak relacja ceny mieszkań do dochodów nie wskazuje na występowanie baniek cenowych. "Gdyby doszło do istotnego ograniczenia podaży mieszkań w przyszłości, przy utrzymaniu się silnego popytu, mogłoby to skutkować wzrostem cen" - dodano.