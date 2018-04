Powstaje bardzo dużo mieszkań, budowanych zarówno przez inwestorów indywidualnych, jak i deweloperów. Producenci materiałów konsekwentnie wykorzystują popyt i podnoszą ceny – ocenia dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka. Rynek jest jeszcze przed prawdziwym boomem – dodaje dyrektor generalny HRE Think Tank Michał Cebula.

Ceny materiałów budowlanych wzrosły w 19 grupach towarowych, rekordowo w marcu zdrożała płyta OSB - o 34,5 proc. licząc rok do roku - podała Grupa PSB, analizująca co miesiąc ceny materiałów budowlanych.

- Składy materiałów budowlanych, ale także dostawcy wskazują, że w pierwszym kwartale bieżącego roku zanotowali kolejne podwyżki cen materiałów budowlanych. Ta tendencja trwa już przeszło 12 miesięcy i w wyraźnym stopniu determinuje ceny produkcji mieszkaniowej – przyznaje Maciej Górka.

Jego zdaniem "deweloperzy wskazują czynnik kosztów materiałowych jako kluczowy w realizacji obecnych inwestycji". - Deweloperzy przygotowując się do budowy nie zakładali, że dynamika rosnących cen materiałów będzie na tak wysokim poziomie. Wzrosty cen niestety mają swoje odbicie w indeksie średnich cen, które z tego powodu rosną z kwartału na kwartał - dodaje Górka. "To byłby nie lada wyczyn". Eksperci oceniają zapowiedź Morawieckiego To wysoko postawiona poprzeczka i absolutnie największe wyzwanie, jakie stawia p... zobacz więcej »

Jak zauważył ekspert, "produkcja mieszkaniowa, zarówno ta realizowana przez inwestorów indywidualnych, jak i deweloperów jest tak duża, że producenci materiałów konsekwentnie wykorzystują popyt i podnoszą ceny".

- Należy zwrócić uwagę, że krajowi producenci eksportują także swoje towary do krajów, gdzie również trwa boom budowlany - mówi Górka. - Co więcej, wraz ze wzrostem cen materiałów rosną także ceny usług budowlanych, więc możemy się spodziewać dalszej korekty cen nowych mieszkań - dodaje.

Rynek przed boomem

Na wzrost cen związany z rosnącym zainteresowaniem mieszkaniami zwraca uwagę także dyrektor generalny HRE Think Tank Michał Cebula.

- A rynek budowlany jest dopiero przed prawdziwym boomem. Programy modernizacyjne realizowane przez państwo (drogi, kolej, Mieszkanie plus) wzmacniają tendencję wzrostową obserwowaną na rynku niepublicznym - dodaje.

Jego zdaniem dla klientów końcowych oznaczać to będzie wzrost cen nieruchomości.

Robocizna, mniej działek

Zdaniem eksperta portalu RynekPierwotny.pl Andrzeja Prajsnara na wzrost cen nowych mieszkań, oprócz kosztów materiałów budowlanych, mają także wpływ coraz wyższe koszty robocizny i mała dostępność działek budowlanych.

- Podwyżki cen materiałów budowlanych z pewnością tworzą presję kosztową dla deweloperów i doprowadzą do wzrostu cen nowych lokali - mówi Prajsnar. - Warto pamiętać, że równocześnie występują inne czynniki wpływające na koszty budowy nowych mieszkań. Mowa o wzroście kosztów robocizny, coraz gorszej dostępności działek inwestycyjnych w dużych miastach i malejącym zasobie ziemi posiadanej przez inwestorów – zauważa ekspert. Planujesz zakup mieszkania? Prognozy analityków mogą rozczarować W 2018 roku ceny mieszkań wzrosną o kilka procent, a sprzedaż na rynku pierwotny... zobacz więcej »

Prajsnar dodaje, że "istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszystkie wymienione czynniki (w tym długookresowe wzrosty cen materiałów budowlanych), już przełożyły się na ceny ofertowe nowych mieszkań".

Więcej mieszkań

Portal RynekPierwotny.pl w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku odnotował wzrosty średniej ceny ofertowej, wynoszące 1,5 proc. - 1,8 proc. na trzech rynkach pierwotnych, które są największe i najbardziej stabilne podażowo (warszawski, krakowski oraz wrocławski).

W styczniu i lutym 2018 roku oddano do użytkowania o 10 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem – wynika z kolei z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie rozpoczęto budowę 27,8 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 20,3 proc. Liczba rozpoczętych budów w ciągu dwóch miesięcy 2018 roku to 27,8 tys.

Według danych GUS w całym 2017 r. oddano do użytku 178 tys. 258 mieszkań, tj. o 9,1 proc. więcej niż w 2016 r. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 94 tys. 483 mieszkań, tj. więcej o 13 proc. niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 6 proc. Deweloperzy w okresie dwunastu miesięcy 2017 r. oddali do użytkowania 89 tys. 817 mieszkań.