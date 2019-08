Odtwórz: Stolica luksusu nie tylko dla milionerów. Co musisz wiedzieć o podróży do Monako

Nawet 8,5 tysiąca euro, czyli równowartość blisko 37 tysięcy złotych. Tyle trzeba zapłacić za metr kwadratowy luksusowego apartamentu w Warszawie. Jak wynika z analizy firmy doradczej Deloitte, pod względem cen najdroższych nieruchomości stolicę Polski wyprzedzają jednak między innymi Praga, Berlin czy Paryż.

Jak czytamy w analizie firmy doradczej Deloitte, przygotowanej we współpracy z Amstar Europe, jednymi z najważniejszych czynników wpływających na rynek luksusowych nieruchomości są sytuacja gospodarcza i geopolityczna.

"Po kryzysie finansowym w 2008 roku znajduje się on w dobrej kondycji z perspektywami na dalszy wzrost. W 2018 roku globalna sprzedaż nieruchomości luksusowych wzrosła o 3 procent rok do roku. W 2017 roku było to 2 procent" - wyjaśnia Dominik Stojek, Partner Associate w Dziale Doradztwa Nieruchomościowego Deloitte.

Do luksusowych nieruchomości zaliczają się: mieszkania w nowoczesnych drapaczach chmur, wille jednorodzinne w atrakcyjnych lokalizacjach, zabytkowe kamienice, ale też nowoczesne projekty w zielonym otoczeniu.

Nieruchomości luksusowe w Polsce

Jednym z najszybciej rozwijających się rynków jest Europa Środkowo-Wschodnia. W 2018 roku ceny nieruchomości luksusowych w Warszawie wzrosły o 16 procent.

Eksperci zwrócili uwagę, że rynek mieszkań luksusowych w Polsce zaczął się rozwijać pod koniec lat 90., przede wszystkim w stolicy. Od 2016 roku zanotowano w Warszawie około 485 transakcji na rynku luksusowych nieruchomości.

Jak czytamy w analizie, za najdroższą nieruchomość luksusową w Polsce uchodzi apartamentowiec Złota 44, ukończony w pierwszym kwartale 2017 roku. Średnia cena metra kwadratowego wynosi tam 8,5 tysiąca euro, a ceny apartamentów rozpoczynają się od 650 tysięcy euro, czyli równowartości około 2,8 miliona złotych.

W apartamentowcu, oprócz 287 mieszkań, znajduje się także między innymi basen, kino, taras z zewnętrznym jacuzzi czy pokoje konferencyjne.

Polska na tle innych

Eksperci Deloitte - poza Warszawą - przeanalizowali rynki nieruchomości luksusowych w Pradze, Berlinie, Londynie, Paryżu, Wiedniu, Nowym Jorku i Chicago. W stolicy Polski za luksusową nieruchomość trzeba zapłacić najmniej.

Za metr kwadratowy w stolicy Czech trzeba zapłacić od 6 do 16 tysięcy euro. Choć - jak dodano - ceny nieruchomości luksusowych spadły tam o 0,8 procent.

"Istnieje potencjał do tego, żeby w ciągu kilku najbliższych lat ceny nieruchomości luksusowych w Warszawie i Pradze wyrównały się" - ocenił Dominik Stojek.

W pozostałych analizowanych miastach ceny są już znacznie wyższe. W Londynie, choć spadły o 4,4 procent rok do roku, wciąż trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 25-30 tysięcy euro za metr kwadratowy. Taniej jest w Berlinie - 10-20 tysięcy euro za metr kwadratowy, wzrost o 10 procent, Paryżu - 15-25 tysięcy euro za metr kwadratowy, wzrost o 5,3 procent oraz Wiedniu - 15-20 tysięcy euro za metr kwadratowy, wzrost o 0,7 procent.

Najdrożej spośród analizowanych miast jest w Nowym Jorku. Za metr kwadratowy luksusowej nieruchomości trzeba tam wydać od 31 do 57 tysięcy euro. W ciągu roku ceny w Nowym Jorku wzrosły o 10 procent.

Z kolei w Chicago, gdzie ceny wzrosły o 3,3 procent, trzeba się liczyć z wydatkiem na poziomie 9-17 tysięcy euro za metr kwadratowy.