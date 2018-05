W kwietniu inwestorzy rozpoczęli budowę blisko 23 tysięcy mieszkań, co stanowi najlepszy miesięczny rezultat w historii rodzimej mieszkaniówki - zauważył ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński. To o 30 procent więcej niż w kwietniu 2017 roku.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, dotyczące m.in. budownictwa mieszkaniowego w kwietniu oraz w okresie pierwszych czterech miesięcy 2018 roku.

Jak podał GUS, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła w okresie czterech miesięcy 2018 r. do 70 tys. 902, tj. o 14,6 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 12,9 proc.) . Deweloperzy rozpoczęli budowę 42 tys. 873 mieszkań, inwestorzy indywidualni - 26 tys. 818 mieszkań, spółdzielnie mieszkaniowe – 668 mieszkań (wobec 787 przed rokiem), a pozostali inwestorzy - 543 mieszkań (przed rokiem 767).

Rozpoczęte budowy

- Zdecydowanie najciekawszym punktem majowej informacji GUS okazały się statystyki mieszkań, których budowę rozpoczęto - zauważył Jarosław Jędrzyński.

- W kwietniu inwestorzy w ramach wszystkich czterech form budownictwa rozpoczęli realizację 22 tys. 924 mieszkań, co stanowi najlepszy miesięczny rezultat w historii pierwotnego segmentu rodzimej mieszkaniówki - zauważył Jędrzyński. - Z tej liczby zdecydowaną większość, bo blisko aż 12,2 tys. lokali, rozpoczęli deweloperzy - dodał ekspert.



Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę wyniosła w kwietniu dla wszystkich form budownictwa nieco ponad 21 tys. - Nie jest to wprawdzie rekord, który rynek w tej materii ustanowił zaledwie przed miesiącem, ale wolumen bardzo znaczący, w zakresie historycznie najwyższych wartości - zauważył Jędrzyński. Dodał, że od początku roku "inwestorzy zgromadzili już 87,5 tys. pozwoleń, o blisko 5 proc. więcej licząc rok do roku".



Jak zauważył Jędrzyński, "statystyki nowych pozwoleń na budowę są podstawowym parametrem oceny potencjału popytowego rynku w przyszłych okresach przez deweloperów". - Ich bardzo wysokie wartości dowodzą więc silnego optymizmu inwestycyjnego zarówno przedsiębiorców jak i inwestorów indywidualnych - podał.

Nowe inwestycje

Jak dodał ekspert, "rekordowo duża liczba planowanych w przewidywalnej przyszłości nowych inwestycji zdecydowanie przeczy tezie o kurczeniu się zasobów deweloperskich banków ziemi, czy też coraz większych trudnościach w pozyskiwaniu nowych działek pod budownictwo mieszkaniowe". - Branża deweloperska od początku roku pozyskała już bowiem ponad 56 tys. pozwoleń, niemal dokładnie dwukrotnie więcej niż inwestorzy indywidualni - podał.



- Może to prowadzić tylko do jednej konkluzji, mianowicie takiej, że deweloperzy w żadnym wypadku nie przewidują jakichkolwiek sygnałów hamowania koniunktury w przewidywanej przyszłości - podał Jędrzyński. - Deweloperzy oczekują raczej tendencji co najmniej utrzymania parametrów popytu na nowe mieszkania na dotychczasowym rekordowym poziomie - podsumował.

Rozpędzony rynek

Z kolei dyrektor ds. rozwoju w e-bazanieruchomosci.pl Maciej Górka zauważył, że wskaźniki mówiące o produkcji mieszkań w Polsce w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku potwierdzają, że rynek mieszkaniowy jest nadal rozpędzony i mimo drożejących kosztów budowy mieszkań, nie spowalnia - powiedział Górka. - Zarówno inwestorzy indywidualni jak i deweloperzy wykazują duże zainteresowanie budową kolejnych mieszkań na sprzedaż - zauważył.



- Wszystko wskazuje na to, że roczna dynamika w liczbie wydanych pozwoleń na budowę znów będzie miała wartość dwucyfrową. Dane mówiące o rosnącej liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto są wynikiem apetytu budowlanego z poprzednich lat i ogromnej liczby wydanych już pozwoleń na budowę - podał Górka.



Jak powiedział ekspert, "obecna sytuacja na mieszkaniowym rynku, gdzie podaż (czyli liczba oferowanych mieszkań - red.) próbuje nadążyć za popytem (liczba lokali, które chcą nabyć kupujący), nie sprzyja stabilizacji cen nowych mieszkań, utrzymując je w trendzie wzrostowym".

- Popytowi nadal sprzyjają warunki gospodarcze, w tym rosnące pensje, malejące bezrobocie oraz niskie stopy procentowe. Inwestorów zachęca także wysoka rentowność (zyski - red.) najmu, dzięki coraz większej mobilności zawodowej, a także turystyce i popularyzacji najmu krótkoterminowego - podał Górka.

Silny popyt

Natomiast dyrektor generalny HRE Think Tank Michał Cebula zauważył że "optymistyczne informacje płynące z sektora budownictwa mieszkaniowego odzwierciedlają m.in. wciąż rosnące ceny mieszkań, tak na rynku pierwotnym jak i wtórnym".

Zdaniem eksperta ma na to "wpływ dobra sytuacja gospodarstw domowych, w szczególności malejąca relacja płac do cen mieszkań".



- Na chwilę obecną budownictwo jeszcze jest w stanie odpowiedzieć na silny popyt rynkowy - podał Cebula.



- Zakładam, że już niedługo sektor napotka poważne bariery związane z zaspakajaniem tych potrzeb. Przede wszystkim głównymi problemami są i będą niewystarczająca ilość rąk do pracy oraz rosnące koszty materiałów budowlanych - podał Cebula.



Cebula powiedział, że "główne wyzwania, którym poddany zostanie rynek budowlany, to zmiany technologii produkcji oraz realizacji inwestycji, nie do uniknięcia są również fuzje i przejęcia przedsiębiorstw z sektora nieruchomościowego".