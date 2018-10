Na rynku kredytów mieszkaniowych zapowiada się najlepszy rok bieżącej dekady - prognozuje Biuro Informacji Kredytowej. Z danych zebranych przez BIK wynika, że łączna wartość podpisanych w 2018 roku umów na kredyty mieszkaniowe może sięgnąć 55 miliardów złotych.

BIK informuje, że w pierwszym półroczu sprzedaż kredytów mieszkaniowych była najwyższa od kilku lat zarówno pod względem liczby udzielonych kredytów, która wzrosła o 7,8 procent, jak i pod względem wartości, gdzie zanotowano wzrost o 16,7 procent.

Według BIK na wzrost wartości kredytów miały wpływ podwyżki cen mieszkań.

Źródło: BIK Kredyty mieszkaniowe w pierwszym półroczu

Blisko rekordu

"Jeśli przebieg sprzedaży kredytów mieszkaniowych będzie w drugim półroczu podobny do tego z 2017 roku (o 5 procent niższa sprzedaż w porównaniu z pierwszym półroczem), to sprzedaż w 2018 roku może zbliżyć się do kwoty 55 mld złotych. Byłby to rekord bieżącej dekady" - czytamy w raporcie BIK.

Biuro Informacji Kredytowej policzyło, że w czerwcu 2018 roku czynne kredyty mieszkaniowe miało 3,8 mln osób. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przybyło w sumie 102,6 tys. kredytobiorców.

Osób z kredytami złotowymi przybyło 155,6 tys., tych spłacających kredyty w walucie obcej było mniej niż przed rokiem - o 52 tys.

W sumie gospodarstwa domowe w czerwcu 2018 roku zadłużone były (w kredytach mieszkaniowych) na 420,6 mld złotych.