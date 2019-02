Swobodna jazda buspasem oraz brak mandatów za parkowanie. To część problemów, które - zdaniem ekspertów - wyeliminują nowe, zielone tablice rejestracyjne wydawane właścicielom pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

- W tej chwili samochody elektryczne można rozpoznać tylko po nalepce "EE" na przedniej szybie. Ona jest mało widoczna, tablice rejestracyjne będą dużo lepiej widoczne - wskazał Bartłomiej Derski z portalu Wysokienapiecie.pl.

Jego zdaniem, zielone tablice wyeliminują sporo problemów, na przykład podczas policyjnej kontroli.

- Jeżeli będziemy korzystać z buspasów to inni kierowcy będą rozumieli, że to jest samochód elektryczny i ma prawo jechać tym buspasem. Podobnie będzie z parkowaniem, bo dzisiaj zdarzają nam się mandaty za to, że parkujemy bez opłacenia biletu parkingowego i to także ułatwi kontrolerom parkingowym robotę - tłumaczył Derski.

Na zmianie skorzystają także policjanci. Funkcjonariusze widząc zielone tablice nie będą już mieli wątpliwości, czy auto, które wjechało do strefy czystego transportu, to pojazd ekologiczny, czy nie.

Zielone tablice rejestracyjne

Jak wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury nowe tablice będzie wyróżniało zielone tło.

- Chcemy, aby zgodnie z ustawą ta zmiana była jak najmniej odczuwalna, dlatego proponujemy, aby jedyną różnicą jaka wystąpi pomiędzy zwykłymi tablicami rejestracyjnymi, a nowymi to był kolor tła. Wszystkie pozostałe rzeczy, to znaczy liczba liter, liczba cyfr, symbolika powiatów pozostaje taka sama - wyjaśniał Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.





Co ważne, właściciele aut elektrycznych i wodorowych, którzy już zarejestrowali swój samochód, nie będą mieli obowiązku wymiany tablic na zielone.

Jak czytamy w projekcie, o nowe tablice właściciele pojazdu elektrycznego albo napędzanego wodorem będą mogli wnioskować po 31 grudnia 2019 roku. Wcześniej, bo od dnia 15 grudnia 2019 roku tablice będzie mógł zamawiać organ rejestrujący.