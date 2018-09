Wynajem auta na dłużej. Umowy są pełne haczyków

Zamiast kupować na własność coraz więcej osób bierze auta na tak zwany wynajem długoterminowy. Plusem jest to, że płacąc miesięczny abonament korzystamy z nowego samochodu bez angażowania własnych oszczędności. Minusem - cztery kółka nie należą do nas, tylko do firmy użyczającej nam pojazd. Trzeba pamiętać, że mogą one podsuwać nam do podpisu umowy pełne różnego rodzaju haczyków. Mogą to być na przykład dodatkowe opłaty za przewóz zwierząt, wyjazd za granicę, palenie papierosów czy przekroczenie limitu kilometrów. Materiał programu "Raport" w TVN Turbo.