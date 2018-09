Wycinanie filtrów cząstek stałych (DPF) jest niezgodne z prawem i bardzo cieszę się, że rząd chce coś w tej materii zrobić - mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jak napisał "Dziennik Gazeta Prawna", rząd szykuje zaostrzenie przepisów w tej sprawie, a pojazdy, z których filtr DPF zostanie usunięty, nie przejdą badania technicznego.

Filtr cząstek stałych (DPF) to urządzenie montowane w samochodach z silnikami Diesla. Jego celem jest zmniejszanie emisji szkodliwych substancji zawartych w spalinach samochodowych.

Duży koszt wymiany

Kierowcy skarżą się jednak, że filtry często się zapychają, a ich regeneracja w serwisach jest bardzo kosztowna, nie wspominając o jego wymianie. Jak szacuje Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego, wymiana DPF to wydatek rzędu od 2 do nawet 16 tysięcy złotych.

Jakub Faryś, prezes PZPM tłumaczy, że filtry DPF, na skutek niewłaściwej eksploatacji, czasami uszkadzają się i wtedy trzeba je wymienić.

- Większość właścicieli dochodzi wtedy do wniosku, że ponieważ samochód jest już dość stary, to pozbędzie się tego urządzenia i będzie wszystko w porządku. Problem polega na tym, że nie jest to w porządku, ponieważ spaliny nie są tak czyste, jak powinny być. Oczywiście jest to niezgodne z homologacją i (w konsekwencji - red.) niezgodne z przepisami - dodaje.

Bat na kierowców

Wojnę pladze wycinania filtrów cząstek stałych wypowiada rząd. Jak napisał "Dziennik Gazeta Prawna", projekt zmiany przepisów został już rozpatrzony przez Komisję Prawniczą i skierowano go pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

- Resort infrastruktury podjął działania legislacyjne dotyczące uzupełnienia toku okresowego badania technicznego o procedurę wykrywającą usunięcie z pojazdu filtra cząstek stałych możliwą do zastosowania w stacjach kontroli pojazdów. Przedmiotowa procedura została włączona do prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - poinformował wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Po zmianie przepisów auta z wyciętym DPF nie uzyskają pozytywnego wyniku badania technicznego.

Zakaz reklamy?

Jakub Faryś zwraca uwagę, że należy także wyraźnie zakazać wycinania filtrów. - To nie zlikwiduje problemu, ale na pewno bardzo go zmniejszy - mówi.

Według niego trzeba też całkowicie zakazać reklamowania wycinania filtrów DPF, bo choć to niezgodne z prawem, to dzisiaj jest to tolerowane.